Яндекс запустил курс — для защиты детей от мошенников

Яндекс обновил курс «Безопасность в интернете» для учеников начальных классов, добавив уроки о дипфейках и мошенничестве в онлайн-играх. Проект призван помочь детям распознавать поддельный контент и безопасно вести себя в сети. Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что обучение цифровой гигиене нужно начинать с того момента, когда ребёнок впервые выходит в интернет.

Новые уроки — о дипфейках и ловушках мошенников

Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», оба урока построены на интерактивных заданиях и примерах, близких детям: переписках в соцсетях, общении в популярных онлайн-играх и сгенерированных видео. После прохождения школьники узнают, как создаются дипфейки и почему важно проверять любую информацию в интернете.

«Дети проводят в сети немало времени — и злоумышленники активно этим пользуются. Наша задача — научить детей базовым правилам цифровой безопасности, привить привычку критически мыслить и всегда проверять информацию», — говорит Александр Лунев, руководитель группы продвижения культуры информационной безопасности в Яндексе.

Цифровая гигиена как элемент воспитания

В «Лаборатории Касперского» считают, что обучать цифровой безопасности нужно с того момента, когда ребёнок впервые получает доступ к интернету. Руководитель направления по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко отметил, что технологии развиваются стремительно, и дети сталкиваются с ними раньше, чем взрослые успевают осознать риски.

По его словам, формирование навыков цифровой гигиены — один из ключевых элементов современного воспитания.

«Чем раньше ребёнок научится базовым правилам безопасности, тем увереннее и защищённее он будет себя чувствовать в цифровом мире», — подчеркнул Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн безопасности в «Лаборатории Касперского».

Он напомнил, что в 2025 году компания представила тренажёр «Кибербезопасность и искусственный интеллект» в рамках проекта «Урок цифры», где отдельное внимание уделено распознаванию дипфейков в видеозвонках, аудиосообщениях и изображениях. По мнению эксперта, именно игровые и визуальные форматы помогают детям лучше усваивать сложные темы.

Травля с дипфейками: угроза, которая уже существует

Эксперт сообщил, что использование дипфейков против детей — это уже не гипотетическая, а реальная угроза. Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», около 1% детей и 2% взрослых сталкивались с созданием дипфейков с их участием, а 5% признались, что сами пробовали генерировать поддельные видео или изображения.

«В некоторых случаях фотографии жертв подставляются в компрометирующие материалы», — отметил Андрей Сиденко из «Лаборатории Касперского».

Он добавил, что разговаривать о дипфейках с детьми нужно наглядно — показывать видео и обсуждать, могут ли они быть подделкой. Такой подход помогает развивать критическое мышление и способность сомневаться в достоверности контента.

Как учить цифровой безопасности

По мнению Сиденко, наибольший эффект даёт сочетание обсуждения теории с практическими заданиями. Этот подход реализован в проекте «Урок цифры»: игровой тренажёр по кибербезопасности и ИИ за первые три недели прошли более 3,5 миллиона раз.

Он подчеркнул, что обучение должно быть системным и включать родителей, школы и внешние инициативы.

«Главное для родителей — не пускать процесс обучения ребёнка цифровой безопасности на самотёк», — добавил Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн безопасности в «Лаборатории Касперского».

Технические инструменты — родительский контроль и фильтры — не заменяют живого общения. По словам Сиденко, важно регулярно объяснять детям, какие угрозы могут возникнуть в сети и как на них реагировать.

«Эпоха, когда можно было просто оставить ребёнка с гаджетом без последствий, осталась в прошлом», — подытожил эксперт.

Фото: Johner Images / Getty Images