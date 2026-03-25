Искусственный интеллект изменит ИТ-отрасль в ближайшие годы — так считают 83% специалистов

В новом исследовании почти половина опрошенных ИТ-специалистов отметили, что в отрасли стало больше рисков из-за ИИ. Среди ключевых опасений — сокращения, заморозка найма и общая неопределённость. Быстрое внедрение новых технологий ломает привычные карьерные сценарии — и тревожность в отрасли растёт.

ИТ-рынок готовится к переформатированию — это ожидают сами специалисты

Система управления рабочими процессами Кайтен и образовательная платформа «Карьерный Цех», провели опрос среди ИТ-специалистов. 46% респондентов считают, что на рынке труда в сфере IT стало больше рисков, в том числе из-за возможных сокращений айтишников и заморозки найма. Ещё 35% участников исследования отметили общую неопределенность в индустрии.

Только 14% респондентов назвали ситуацию на рынке труда в ИТ спокойной, а 4% заявили, что видят стабильность и рост возможностей.

Основатель «Карьерного Цеха» Глеб Кудрявцев отметил, что тревожность на рынке труда в ИТ во многом связана с быстрыми технологическими изменениями. По словам эксперта, появление новых технологий всегда вызывает период, когда специалисты пытаются понять, как технология скажется на карьере.

Исследование показало, что ИТ-рынок готовится к масштабной трансформации. Айтишники ожидают перестройки рынка труда в ИТ, а ключевым фактором изменений станет развитие искусственного интеллекта.

Как будет меняться ИТ-индустрия в ближайшие годы

83% ИТ-специалистов считают, что в ближайшие годы ИТ-индустрия будет меняться за счёт широкого внедрения искусственного интеллекта. 39% опрошенных ожидают повсеместного внедрения no-code и low-code решений — это платформы, которые позволяют создавать цифровые продукты с минимальным программированием или вовсе без него. Ещё 38% считают, что в ИТ-отрасли вырастут требования к гибким навыкам специалистов, а 36% — к безопасности и приватности данных.

Согласно исследованию, 42% опрошенных считают, что смогут адаптироваться к новым условиям рынка труда в ИТ-отрасли. Ещё 39% оценивают свою готовность к изменениям как частичную. Полностью готовыми к трансформации ИТ-отрасли себя называют 14% респондентов, а 5% сообщили, что скорее не готовы к изменениям.

Переработки остаются нормой для большинства айтишников

Ощущение нестабильности в ИТ-отрасли сопровождается высокой рабочей нагрузкой специалистов. 30% опрошенных рассказали, что перерабатывают несколько раз в месяц. Ещё 26% сталкиваются со сверхурочной работой почти каждую неделю.Для 20% респондентов переработки происходят примерно раз в месяц, а 9% заявили, что работают сверхурочно почти ежедневно.

Только 15% участников исследования ответили, что почти никогда не перерабатывают.

В большинстве случаев работодатели узнают о переработках от самих сотрудников — так ответили 60% респондентов. Ещё 34% сообщили, что в их компаниях переработки никак не фиксируются. Около 31% участников исследования рассказали, что тема нагрузки обсуждается на регулярных встречах с руководителем. Лишь 14% отметили, что переработки отслеживаются по данным таск-трекера.

HR-директор компании Kaiten Алеся Шахова считает, что высокая нагрузка в ИТ связана с тем, что командам одновременно приходится поддерживать текущие продукты и внедрять новые технологии. По словам эксперта, бизнесу важно не только нанимать специалистов, но и выстраивать процессы так, чтобы сотрудники могли адаптироваться без постоянной перегрузки.

Эксперты по ИИ будут востребованы на ИТ-рынке труда в ближайшие пару лет

В рамках исследования респонденты назвали самые перспективные профессии в ИТ в ближайшие годы. 70% опрошенных уверены, что наиболее востребованными будут эксперты по искусственному интеллекту и генеративным моделям. В числе других востребованных направлений участники исследования отметили информационную безопасность (39%), а также DevOps- и SRE-инженеров (26%).

Контекст

Исследование показывает, что ИТ-рынок одновременно сталкивается с ростом тревожности среди специалистов и ожиданием технологического рывка, связанного с ИИ. Компании вынуждены не только искать новые кадры, но и пересматривать подход к нагрузке, управлению командами и развитию сотрудников.

А о том, как в целом меняется рынок труда в 2026 году и какие специалисты будут особенно востребованы, рассказали в обзоре «Рынок труда 2026: востребованные профессии и зарплаты — главные тренды и вызовы».

ИТ-рынок готовится к переформатированию — это ожидают сами специалисты Система управления рабочими процессами Кайтен и образовательная платформа «Карьерный Цех», провели опрос среди ИТ-специалистов. 46% респондентов считают, что на рынке труда в сфере IT стало больше рисков, в том числе из-за возможных сокращений айтишников и заморозки найма. Ещё 35% участников исследования отметили общую неопределенность в индустрии.

Только 14% респондентов назвали ситуацию на рынке труда в ИТ спокойной, а 4% заявили, что видят стабильность и рост возможностей.

Основатель «Карьерного Цеха» Глеб Кудрявцев отметил, что тревожность на рынке труда в ИТ во многом связана с быстрыми технологическими изменениями. По словам эксперта, появление новых технологий всегда вызывает период, когда специалисты пытаются понять, как технология скажется на карьере.

Исследование показало, что ИТ-рынок готовится к масштабной трансформации. Айтишники ожидают перестройки рынка труда в ИТ, а ключевым фактором изменений станет развитие искусственного интеллекта.

Как будет меняться ИТ-индустрия в ближайшие годы

83% ИТ-специалистов считают, что в ближайшие годы ИТ-индустрия будет меняться за счёт широкого внедрения искусственного интеллекта. 39% опрошенных ожидают повсеместного внедрения no-code и low-code решений — это платформы, которые позволяют создавать цифровые продукты с минимальным программированием или вовсе без него. Ещё 38% считают, что в ИТ-отрасли вырастут требования к гибким навыкам специалистов, а 36% — к безопасности и приватности данных. Согласно исследованию, 42% опрошенных считают, что смогут адаптироваться к новым условиям рынка труда в ИТ-отрасли. Ещё 39% оценивают свою готовность к изменениям как частичную. Полностью готовыми к трансформации ИТ-отрасли себя называют 14% респондентов, а 5% сообщили, что скорее не готовы к изменениям. Переработки остаются нормой для большинства айтишников Ощущение нестабильности в ИТ-отрасли сопровождается высокой рабочей нагрузкой специалистов. 30% опрошенных рассказали, что перерабатывают несколько раз в месяц. Ещё 26% сталкиваются со сверхурочной работой почти каждую неделю.Для 20% респондентов переработки происходят примерно раз в месяц, а 9% заявили, что работают сверхурочно почти ежедневно. Только 15% участников исследования ответили, что почти никогда не перерабатывают. В большинстве случаев работодатели узнают о переработках от самих сотрудников — так ответили 60% респондентов. Ещё 34% сообщили, что в их компаниях переработки никак не фиксируются. Около 31% участников исследования рассказали, что тема нагрузки обсуждается на регулярных встречах с руководителем. Лишь 14% отметили, что переработки отслеживаются по данным таск-трекера. HR-директор компании Kaiten Алеся Шахова считает, что высокая нагрузка в ИТ связана с тем, что командам одновременно приходится поддерживать текущие продукты и внедрять новые технологии. По словам эксперта, бизнесу важно не только нанимать специалистов, но и выстраивать процессы так, чтобы сотрудники могли адаптироваться без постоянной перегрузки. Эксперты по ИИ будут востребованы на ИТ-рынке труда в ближайшие пару лет В рамках исследования респонденты назвали самые перспективные профессии в ИТ в ближайшие годы. 70% опрошенных уверены, что наиболее востребованными будут эксперты по искусственному интеллекту и генеративным моделям. В числе других востребованных направлений участники исследования отметили информационную безопасность (39%), а также DevOps- и SRE-инженеров (26%). Контекст Исследование показывает, что ИТ-рынок одновременно сталкивается с ростом тревожности среди специалистов и ожиданием технологического рывка, связанного с ИИ. Компании вынуждены не только искать новые кадры, но и пересматривать подход к нагрузке, управлению командами и развитию сотрудников. А о том, как в целом меняется рынок труда в 2026 году и какие специалисты будут особенно востребованы, рассказали в обзоре «Рынок труда 2026: востребованные профессии и зарплаты — главные тренды и вызовы».





ИТ-рынок готовится к переформатированию — это ожидают сами специалисты Система управления рабочими процессами Кайтен и образовательная платформа «Карьерный Цех», провели опрос среди ИТ-специалистов. 46% респондентов считают, что на рынке труда в сфере IT стало больше рисков, в том числе из-за возможных сокращений айтишников и заморозки найма. Ещё 35% участников исследования отметили общую неопределенность в индустрии.

Только 14% респондентов назвали ситуацию на рынке труда в ИТ спокойной, а 4% заявили, что видят стабильность и рост возможностей.

Основатель «Карьерного Цеха» Глеб Кудрявцев отметил, что тревожность на рынке труда в ИТ во многом связана с быстрыми технологическими изменениями. По словам эксперта, появление новых технологий всегда вызывает период, когда специалисты пытаются понять, как технология скажется на карьере.

Исследование показало, что ИТ-рынок готовится к масштабной трансформации. Айтишники ожидают перестройки рынка труда в ИТ, а ключевым фактором изменений станет развитие искусственного интеллекта.

Как будет меняться ИТ-индустрия в ближайшие годы

83% ИТ-специалистов считают, что в ближайшие годы ИТ-индустрия будет меняться за счёт широкого внедрения искусственного интеллекта. 39% опрошенных ожидают повсеместного внедрения no-code и low-code решений — это платформы, которые позволяют создавать цифровые продукты с минимальным программированием или вовсе без него. Ещё 38% считают, что в ИТ-отрасли вырастут требования к гибким навыкам специалистов, а 36% — к безопасности и приватности данных. Согласно исследованию, 42% опрошенных считают, что смогут адаптироваться к новым условиям рынка труда в ИТ-отрасли. Ещё 39% оценивают свою готовность к изменениям как частичную. Полностью готовыми к трансформации ИТ-отрасли себя называют 14% респондентов, а 5% сообщили, что скорее не готовы к изменениям. Переработки остаются нормой для большинства айтишников Ощущение нестабильности в ИТ-отрасли сопровождается высокой рабочей нагрузкой специалистов. 30% опрошенных рассказали, что перерабатывают несколько раз в месяц. Ещё 26% сталкиваются со сверхурочной работой почти каждую неделю.Для 20% респондентов переработки происходят примерно раз в месяц, а 9% заявили, что работают сверхурочно почти ежедневно. Только 15% участников исследования ответили, что почти никогда не перерабатывают. В большинстве случаев работодатели узнают о переработках от самих сотрудников — так ответили 60% респондентов. Ещё 34% сообщили, что в их компаниях переработки никак не фиксируются. Около 31% участников исследования рассказали, что тема нагрузки обсуждается на регулярных встречах с руководителем. Лишь 14% отметили, что переработки отслеживаются по данным таск-трекера. HR-директор компании Kaiten Алеся Шахова считает, что высокая нагрузка в ИТ связана с тем, что командам одновременно приходится поддерживать текущие продукты и внедрять новые технологии. По словам эксперта, бизнесу важно не только нанимать специалистов, но и выстраивать процессы так, чтобы сотрудники могли адаптироваться без постоянной перегрузки. Эксперты по ИИ будут востребованы на ИТ-рынке труда в ближайшие пару лет В рамках исследования респонденты назвали самые перспективные профессии в ИТ в ближайшие годы. 70% опрошенных уверены, что наиболее востребованными будут эксперты по искусственному интеллекту и генеративным моделям. В числе других востребованных направлений участники исследования отметили информационную безопасность (39%), а также DevOps- и SRE-инженеров (26%). Контекст Исследование показывает, что ИТ-рынок одновременно сталкивается с ростом тревожности среди специалистов и ожиданием технологического рывка, связанного с ИИ. Компании вынуждены не только искать новые кадры, но и пересматривать подход к нагрузке, управлению командами и развитию сотрудников. А о том, как в целом меняется рынок труда в 2026 году и какие специалисты будут особенно востребованы, рассказали в обзоре «Рынок труда 2026: востребованные профессии и зарплаты — главные тренды и вызовы».



