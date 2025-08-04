$1 млрд уже недостаточно: Марк Цукеберг не смог переманить к себе ИИ-инженера — тот выбрал стартап

В Кремниевой долине снова разгорелась кадровая война. Глава Meta* Марк Цукерберг предложил одному из топ-исследователей искусственного интеллекта пакет на миллиард долларов, но получил в ответ только: «Спасибо, я пас». Индустрия ИИ вступает в фазу, где деньги больше не главный аргумент.

Meta* против стартапов

Пару месяцев назад Цукерберг предложил выкупить стартап Thinking Machines Lab, основанный Мирой Мурати, бывшим CTO OpenAI. Когда в ответ поступил отказ, он переключился на команду. Под особый прицел попал Эндрю Таллох, сооснователь и ведущий инженер Thinking Machines.

По данным источников WSJ, Meta* предложила Таллоху компенсационный пакет, который при росте акций мог превысить 1,5 миллиарда долларов за шесть лет.

Но тот отказался. И никто из его команды не ушёл к Цукербергу.

Деньги — уже не главное

Даже для Кремниевой долины, где девятизначные зарплаты не редкость, такой отказ — событие. Но рынок ИИ изменился: теперь борьба идёт не только за доход, но за миссию, структуру и лидерство. Инженеры нового поколения выбирают не корпорацию, а идею и команду.

«Спасибо за предложение работы на 1 миллиард долларов, Марк Цукерберг. Я пас», — написал один из сотрудников Thinking Machines.

Сначала идея, потом — деньги

Thinking Machines — это не просто стартап. Это экосистема, построенная по тем же принципам, что и OpenAI или Safe Superintelligence Ильи Суцкевера: горизонтальная структура, техническая автономия и доверие к лидеру.

Мурати, которая проработала в OpenAI шесть лет и руководила всеми ключевыми продуктами, основала компанию в феврале 2025 года. За ней последовали более 20 инженеров, включая Джона Шульмана, одного из главных разработчиков ChatGPT. Команда сформировалась из людей, работавших над посттренинговой адаптацией ИИ — они знают, как превращать модель в понятного собеседника.

Стартап уже привлёк $2 млрд инвестиций и арендовал офис в Сан-Франциско всего в паре кварталов от OpenAI. Представить продукт обещают в ближайшие месяцы.

Контекст

В конце июня Meta* анонсировала создание Superintelligence Labs— собственной AI-лаборатории по разработке суперинтеллекта. С тех пор в команду перешли звёзды индустрии: Руомин Пан, ранее отвечавший за Siri в Apple; ведущие инженеры OpenAI — Трапит Бансал, Шучао Би, Хунъюй Жэнь и Цзяхуэй Ю; а также Хуэйвэнь Чанг из Google Research и Джек Рэй из команды Gemini.

При этом Meta* не удалось вырвать ни одного ключевого человека из Anthropic — стартапа Дарио Амодеи, стоящего сейчас 170 млрд долларов. Все семь сооснователей Anthropic по-прежнему в строю, как и весь костяк.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Фото: Alex Wong / Staff / Getty Images