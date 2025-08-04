$1 млрд уже недостаточно: Марк Цукеберг не смог переманить к себе ИИ-инженера — тот выбрал стартап
В Кремниевой долине снова разгорелась кадровая война. Глава Meta* Марк Цукерберг предложил одному из топ-исследователей искусственного интеллекта пакет на миллиард долларов, но получил в ответ только: «Спасибо, я пас». Индустрия ИИ вступает в фазу, где деньги больше не главный аргумент.
- Новости
Meta* против стартапов
Пару месяцев назад Цукерберг предложил выкупить стартап Thinking Machines Lab, основанный Мирой Мурати, бывшим CTO OpenAI. Когда в ответ поступил отказ, он переключился на команду. Под особый прицел попал Эндрю Таллох, сооснователь и ведущий инженер Thinking Machines.
По данным источников WSJ, Meta* предложила Таллоху компенсационный пакет, который при росте акций мог превысить 1,5 миллиарда долларов за шесть лет.
Но тот отказался. И никто из его команды не ушёл к Цукербергу.
Деньги — уже не главное
Даже для Кремниевой долины, где девятизначные зарплаты не редкость, такой отказ — событие. Но рынок ИИ изменился: теперь борьба идёт не только за доход, но за миссию, структуру и лидерство. Инженеры нового поколения выбирают не корпорацию, а идею и команду.
«Спасибо за предложение работы на 1 миллиард долларов, Марк Цукерберг. Я пас», — написал один из сотрудников Thinking Machines.
Сначала идея, потом — деньги
Thinking Machines — это не просто стартап. Это экосистема, построенная по тем же принципам, что и OpenAI или Safe Superintelligence Ильи Суцкевера: горизонтальная структура, техническая автономия и доверие к лидеру.
Мурати, которая проработала в OpenAI шесть лет и руководила всеми ключевыми продуктами, основала компанию в феврале 2025 года. За ней последовали более 20 инженеров, включая Джона Шульмана, одного из главных разработчиков ChatGPT. Команда сформировалась из людей, работавших над посттренинговой адаптацией ИИ — они знают, как превращать модель в понятного собеседника.
Стартап уже привлёк $2 млрд инвестиций и арендовал офис в Сан-Франциско всего в паре кварталов от OpenAI. Представить продукт обещают в ближайшие месяцы.
Контекст
В конце июня Meta* анонсировала создание Superintelligence Labs— собственной AI-лаборатории по разработке суперинтеллекта. С тех пор в команду перешли звёзды индустрии: Руомин Пан, ранее отвечавший за Siri в Apple; ведущие инженеры OpenAI — Трапит Бансал, Шучао Би, Хунъюй Жэнь и Цзяхуэй Ю; а также Хуэйвэнь Чанг из Google Research и Джек Рэй из команды Gemini.
При этом Meta* не удалось вырвать ни одного ключевого человека из Anthropic — стартапа Дарио Амодеи, стоящего сейчас 170 млрд долларов. Все семь сооснователей Anthropic по-прежнему в строю, как и весь костяк.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Фото: Alex Wong / Staff / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть микромаркет»
- 1 $29 млрд — гениальному лидеру: Илон Маск получит рекордную выплату от Tesla CEO ждет компенсационный пакет в виде 96 миллионов акций 04 августа 18:04
- 2 Облигации на 9 млрд ₽: Яндекс Финтех превращает кредиты в кэш — и рынок это одобряет Сделка получила высшие рейтинги от двух агентств — впервые на российском рынке 04 августа 14:34
- 3 Кабинет с видом на океан: CEO Starbucks построил личный офис — всего в пяти минутах от своего дома Брайан Никкол получил полноценную штаб-квартиру в солнечной Калифорнии 01 августа 16:25
- 4 В России банки ужесточили условия по льготной ипотеке Но россияне продолжают возводить дома — и без помощи банков 01 августа 15:10