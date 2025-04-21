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Huawei и Unicom запустили первую 10-гигабитную широкополосную сеть в Сюнане

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Компании Huawei и Unicom совместно запустили первую 10-гигабитную широкополосную сеть в Новом районе Сюнань. Об этом сообщила Kuaotech, ссылаясь на официальное заявление Huawei. Технология основана на решении 50G PON, которое увеличивает пропускную способность для одного пользователя до 10 гигабит и снижает задержку до миллисекундного уровня.

Huawei и Unicom запустили первую 10-гигабитную широкополосную сеть в Сюнане
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Рекордные показатели скорости. В ходе тестирования скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отдачи — 1008 Мбит/с. Задержка в сети стабильно держалась на уровне 3 мс. При одновременном использовании нескольких интеллектуальных устройств сеть работала бесперебойно.

Перспективы технологии. Новая сеть открывает возможности для внедрения технологий с высокой пропускной способностью, таких как 8K-видео, облачные игры, VR/AR и системы «умного дома».

  • 7 апреля Министерство промышленности и информационных технологий Китая утвердило 168 пилотных проектов для 10-гигабитных оптических сетей, включая 15 проектов в провинции Хэбэй. Unicom участвует в реализации семи из них, включая проект «Сообщество 10 гигабит» в районе Сюнань Хуаванчэн.
  • Отчет Китайского информационного интернет-центра в сентябре показал, что четыре из пяти жителей Китая пользуются интернетом. Общее число интернет-пользователей в стране выросло почти до 1,1 млрд.

Фото на обложке: Veja / Shutterstock / FOTODOM

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