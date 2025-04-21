Компании Huawei и Unicom совместно запустили первую 10-гигабитную широкополосную сеть в Новом районе Сюнань. Об этом сообщила Kuaotech, ссылаясь на официальное заявление Huawei. Технология основана на решении 50G PON, которое увеличивает пропускную способность для одного пользователя до 10 гигабит и снижает задержку до миллисекундного уровня.

Huawei и Unicom запустили первую 10-гигабитную широкополосную сеть в Сюнане

https://rb.ru/news/10-gigabitnuya-shirokopolosnuya-set/

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