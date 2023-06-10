В России растет инфляция и потребительские цены, официально ушедшие с отечественного рынка западные компании продолжают поставки через дочерние фирмы, глава ВТБ дает интервью о несправедливых санкциях и отношении к идее покупки «Яндекса», а RB продолжает следить за ключевыми событиями в мире предпринимательства.

Рост инфляции в РФ, поставки Acer, новости ВТБ в контексте «Яндекса»: главное для бизнеса 10 июня