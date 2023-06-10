Рост инфляции в РФ, поставки Acer, новости ВТБ в контексте «Яндекса»: главное для бизнеса 10 июня

В России растет инфляция и потребительские цены, официально ушедшие с отечественного рынка западные компании продолжают поставки через дочерние фирмы, глава ВТБ дает интервью о несправедливых санкциях и отношении к идее покупки «Яндекса», а RB продолжает следить за ключевыми событиями в мире предпринимательства.
- В мае годовая инфляция в России ускорилась до 2,51% (против 2,31% в апреле), в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%.
- ВТБ не ведет активных переговоров о покупке доли «Яндекса». Глава банка Андрей Костин: «Я не уверен, что мы пойдем в "Яндекс". У нас там сейчас 1,1% всего. Это была портфельная инвестиция. Рулить "Яндексом" у нас никогда желания не было».
- Также в интервью Reuters Костин называл санкции в отношении ВТБ несправедливыми, поскольку банк никогда не нарушал правил и не держал «деньги наркокартелей».
- «Авито Услуги»: спрос на изготовление мебели вырос за год в среднем на 78%, больше всего — в Москве (+139%), Волгограде (+126%), Ярославле (+115%) и Санкт-Петербурге (+86%).
- Средний чек на водонагреватели в РФ в мае 2023 года снизился на 9% до 8970 рублей по сравнению с маем прошлого года («Чек Индекс»).
- Несмотря на заявления об уходе из РФ, Acer через швейцарскую дочернюю компанию отправила в Россию «по меньшей мере» 744 партий продукции на $70 млн (Reuters).
- Турецкий Denizbank начал возвращать деньги на счета российским клиентам после списаний из-за технической ошибки («РИА Новости»).
- Нейросеть ChatGPT не смогла написать сюжет новой главы сериала «Черное зеркало» по заданию режиссера Чарли Брукера, поскольку выдала лишь компиляцию и не дала «ни одной оригинальной идеи» (Empire).
- 64% россиян готовы работать шесть дней в неделю за прибавку к зарплате (опрос «Авито Работа»).
- Суд на 90 дней закрыл доставку «Ёбидоёби» в Екатеринбурге из-за «многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», которые привели к отравлению 32 человек.
- Генеральный директор Spotify представил новую функцию под названием «Ваш оффлайн микс».
- Chevron вложит $500 млн для разработки сланцевого месторождения Вака-Муэрта в Аргентине.
- Toyota представила концепт-кар на водородном топливе, а «АвтоВАЗ» намерен выпустить новую Lada Granta летом 2024 года.
Фото на обложке: Shutterstock
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