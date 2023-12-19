Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России за последние два года запустили десять венчурных фондов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России за последние два года запустили десять венчурных фондов, подсчитали в Softline Venture Partners. Еще одиннадцать фондов находятся на стадии запуска. Тренд на запуск новых фондов указывает на восстановление венчурного рынка в России, отметили эксперты.

В России за последние два года запустили десять венчурных фондов

За последние два года в России запустили 10 венчурных фондов, подсчитали в корпоративном венчурном фонде Softline Venture Partners.

  1. Startech.Partners от Startech VC;
  2. Hyperion Андрея Ольховского;
  3. «Хайв»;
  4. корпоративный венчурный фонд Izba vc;
  5. Technospark Ventures cтартап-студии «Техноспарк»;
  6. 3Streams от группы «Тилтех»;
  7. «Стриго кэпитал»;
  8. новый фонд объемом в 4 млрд рублей от Sk Capital;
  9. Фонд развития Московского транспорта;
  10. перезапуск Friendly VC в новом формате.

Тренд на запуск новых фондов указывает на восстановление венчурного рынка в России, отметила руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская. 

На данный момент еще 11 фондов находятся на стадии запуска, рассказали в Softline Venture Partners.

Фото на обложке: pariwat pannium / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему в Кремниевой долине не могут договориться о том, как развивать ИИ
  2. 2 Инвестиции в разработчиков приложений достигли минимума за десятилетие
  3. 3 Из «единорогов» в «зомби»: почему у стартапов заканчиваются деньги
  4. 4 SAFE, конверт и варрант: разбираемся в популярных венчурных инструментах
  5. 5 Проверка для вендоров: семь условий, чтобы ваш продукт захотели продавать партнеры
PropTech Map
19 крупнейших ИТ-компаний, продуктами которых пользуются покупатели недвижимости и жители
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ