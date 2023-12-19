В России за последние два года запустили десять венчурных фондов, подсчитали в Softline Venture Partners. Еще одиннадцать фондов находятся на стадии запуска. Тренд на запуск новых фондов указывает на восстановление венчурного рынка в России, отметили эксперты.
За последние два года в России запустили 10 венчурных фондов, подсчитали в корпоративном венчурном фонде Softline Venture Partners.
- Startech.Partners от Startech VC;
- Hyperion Андрея Ольховского;
- «Хайв»;
- корпоративный венчурный фонд Izba vc;
- Technospark Ventures cтартап-студии «Техноспарк»;
- 3Streams от группы «Тилтех»;
- «Стриго кэпитал»;
- новый фонд объемом в 4 млрд рублей от Sk Capital;
- Фонд развития Московского транспорта;
- перезапуск Friendly VC в новом формате.
Тренд на запуск новых фондов указывает на восстановление венчурного рынка в России, отметила руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская.
На данный момент еще 11 фондов находятся на стадии запуска, рассказали в Softline Venture Partners.
Фото на обложке: pariwat pannium /
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