В России за последние два года запустили десять венчурных фондов, подсчитали в Softline Venture Partners. Еще одиннадцать фондов находятся на стадии запуска. Тренд на запуск новых фондов указывает на восстановление венчурного рынка в России, отметили эксперты.

В России за последние два года запустили десять венчурных фондов