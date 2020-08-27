Объявлены 100 лучших стартапов в сфере образовательных технологий

Центр современного образования EdCrunch University НИТУ «МИСиС» и аналитическая компания Holon IQ выбрали 100 лучших стартапов из России и СНГ, которые развивают технологии в области образования.

Цель рейтинга — поддержать компании, привлечь к ним внимание зарубежных инвесторов и помочь увеличить долю стартапов из России и СНГ на мировом рынке. По мнению организаторов, список поможет предпринимателям продвигать свои проекты и в перспективе получить финансирование.

Список лучших проектов

Название Сайт Страна 4BRAIN https://4brain.ru/ Россия 6nomads https://6nomads.com/ Россия Algoritmika https://algoritmika.org/ Россия AllRight https://allright.com/ Россия Altairika VR https://altairika.ru/ Россия Amlab https://amlab.me/ Россия AnyClass https://anyclass.com/ru Россия ARMACAD https://armacad.info/ Армения Armath https://armath.am/en Армения Bang Bang Education https://bangbangeducation.ru/ Россия Basenji Apps http://basenjiapps.com/ Украина Besmart https://besmart.study/ Украина Bilim Media Group https://bilimland.kz/kk Казахстан Budbeed Learning http://www.budbeed.com/ Казахстан Cerevrum https://cerevrum.com/ Россия City Business School https://www.e-mba.ru/ Россия Coddy https://coddyschool.com/ Россия Dasaran https://www.dasaran.net/landing/home Армения Dnevnik https://dnevnik.ru/ Россия Easy Ten http://www.easyten.ru/en Россия Enbisys https://enbisys.com/ Россия EnglishDom https://www.englishdom.com/ Украина Enguide https://enguide.ua/ Украина eQueo https://e-queo.com/ Россия Essential Technologies https://aeroexam.org/ Казахстан Examus https://ru.examus.net/ Россия Foxford https://foxford.ru/ Россия FROO https://eldf.ru/ Россия Fun Easy Learn https://www.funeasylearn.com/ Молдавия Geekbrains https://geekbrains.ru/ Россия GetCourse https://getcourse.ru/ Россия HTML Academy https://htmlacademy.ru/ Россия Impulse Neiry https://impulse-neiry.com/ Россия Infourok https://infourok.ru/ Россия InternetUrok https://interneturok.ru/ Россия IR-tech http://www.ir-tech.ru/ Россия iSpring https://www.ispring.ru/ Россия Jooble http://jooble.org/ Украина JoomlaLMS https://www.joomlalms.com/ Белоруссия Joong https://joong.ai/ Армения Junyschool https://junyschool.com/ Россия Znaj.by («Знай бай») https://znaj.by/ Белоруссия Kontur.School https://school.kontur.ru/ Россия Learnme https://home.learme.ru/ Россия Lectera https://lectera.com/en Россия Level https://retail.game/ Россия Like Center https://likecentre.ru/ Россия Lingualeo https://lingualeo.com/ Россия LiveBoard https://liveboard.online/ Армения LogicLike http://logiclike.com/ Белоруссия Maximum Education https://maximumtest.ru/ Россия Mersibo https://mersibo.ru/ Россия Mirapolis https://www.mirapolis.ru/ Россия Netology («Нетология») https://netology.ru/ Россия Neupusti https://neupusti.net/ Казахстан Novakid https://www.novakid.ru/ Россия Otus http://otus.ru/ Россия Parta http://www.parta.com.ua/ Украина Practicum («Практикум») https://practicum.yandex.com/ Россия ProctorEdu https://proctoredu.com/ Россия ProgressMe https://progressme.ru/ Россия Puzzle English https://puzzle-english.com/ Россия QLANG https://qlang.kz/ Казахстан Qwant https://qwant.kz/ Казахстан Robbo http://robbo.ru/ Россия Robbo Club https://robboclub.ru/ Россия Skill Cup https://www.skillcup.ru/ Россия SkillBox https://skillbox.ru/ Россия SkillFactory https://skillfactory.ru/ Россия Skillfolio https://skillfolio.ru/ Россия SkillUp https://skillup.ua/ Украина Skyeng http://skyeng.ru/ Россия Skyworker https://skyworker.io/ Украина SmartyKids https://smartykids.ru/ Россия Snakify https://snakify.org/ Россия Solvery https://solvery.io/ Россия Speechyard https://speechyard.com/ Украина Startup Course https://startup-course.com/ Казахстан Stepik https://stepik.org/ Россия Studway https://studway.com.ua/ Украина StudyApp https://studyapp.ru/ Россия StudyFree https://studyfree.org/ Россия Teachbase https://teachbase.ru/ Россия Tetrika https://tetrika-school.ru/ Россия Tumo https://tumo.org/ Армения Turbo Preparation https://egeturbo.ru/ Россия Tutor Online https://www.tutoronline.ru/ Россия Uchi («Учи.ру») https://uchi.ru/ Россия Umnazia («Умназия») https://umnazia.ru/ Россия Umney («Умней») https://umney.ru/ Россия Unicheck http://unicheck.com/ Россия Unicraft https://www.unicraft.org/ Россия Universarium («Универсариум») https://universarium.org/ Россия Varwin https://varwin.com/ru/education/ Россия VR Concept https://vrconcept.net/ Россия Vseosvita https://vseosvita.ua/ Украина WebSoft https://www.websoft.ru/ Россия Wikium («Викиум») http://www.wikium.ru/ Россия YaClass («ЯКласс») https://www.yaklass.ru/ Россия Zenclass https://zenclass.ru/ Россия

Зарождающийся российский EdTech-рынок занимает всего 1% ($800 млн) от мирового EdTech-рынка ($75 млрд). Сегодня существует всего около 800 образовательных компаний в России и странах СНГ — многие из них работают в области дополнительного образования. И вызов для нас — «распаковать» школы и университеты для того, чтобы EdTech-компании с их сервисом и контентом интегрировались в учебный процесс. Нурлан Киясов, основатель и программный директор конференции EdCrunch, директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСИС»



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