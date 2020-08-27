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Объявлены 100 лучших стартапов в сфере образовательных технологий

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Центр современного образования EdCrunch University НИТУ «МИСиС» и аналитическая компания Holon IQ выбрали 100 лучших стартапов из России и СНГ, которые развивают технологии в области образования.

Объявлены 100 лучших стартапов в сфере образовательных технологий

Цель рейтинга — поддержать компании, привлечь к ним внимание зарубежных инвесторов и помочь увеличить долю стартапов из России и СНГ на мировом рынке. По мнению организаторов, список поможет предпринимателям продвигать свои проекты и в перспективе получить финансирование.

Список лучших проектов

Название Сайт Страна
4BRAIN https://4brain.ru/ Россия
6nomads https://6nomads.com/ Россия
Algoritmika https://algoritmika.org/ Россия
AllRight https://allright.com/ Россия
Altairika VR https://altairika.ru/ Россия
Amlab https://amlab.me/ Россия
AnyClass https://anyclass.com/ru Россия
ARMACAD https://armacad.info/ Армения
Armath https://armath.am/en Армения
Bang Bang Education https://bangbangeducation.ru/ Россия
Basenji Apps http://basenjiapps.com/ Украина
Besmart https://besmart.study/ Украина
Bilim Media Group https://bilimland.kz/kk Казахстан
Budbeed Learning http://www.budbeed.com/ Казахстан
Cerevrum https://cerevrum.com/ Россия
City Business School https://www.e-mba.ru/ Россия
Coddy https://coddyschool.com/ Россия
Dasaran https://www.dasaran.net/landing/home Армения
Dnevnik https://dnevnik.ru/ Россия
Easy Ten http://www.easyten.ru/en Россия
Enbisys https://enbisys.com/ Россия
EnglishDom https://www.englishdom.com/ Украина
Enguide https://enguide.ua/ Украина
eQueo https://e-queo.com/ Россия
Essential Technologies https://aeroexam.org/ Казахстан
Examus https://ru.examus.net/ Россия
Foxford https://foxford.ru/ Россия
FROO https://eldf.ru/ Россия
Fun Easy Learn https://www.funeasylearn.com/ Молдавия
Geekbrains https://geekbrains.ru/ Россия
GetCourse https://getcourse.ru/ Россия
HTML Academy https://htmlacademy.ru/ Россия
Impulse Neiry https://impulse-neiry.com/ Россия
Infourok https://infourok.ru/ Россия
InternetUrok https://interneturok.ru/ Россия
IR-tech http://www.ir-tech.ru/ Россия
iSpring https://www.ispring.ru/ Россия
Jooble http://jooble.org/ Украина
JoomlaLMS https://www.joomlalms.com/ Белоруссия
Joong https://joong.ai/ Армения
Junyschool https://junyschool.com/ Россия
Znaj.by («Знай бай») https://znaj.by/ Белоруссия
Kontur.School https://school.kontur.ru/ Россия
Learnme https://home.learme.ru/ Россия
Lectera https://lectera.com/en Россия
Level https://retail.game/ Россия
Like Center https://likecentre.ru/ Россия
Lingualeo https://lingualeo.com/ Россия
LiveBoard https://liveboard.online/ Армения
LogicLike http://logiclike.com/ Белоруссия
Maximum Education https://maximumtest.ru/ Россия
Mersibo https://mersibo.ru/ Россия
Mirapolis https://www.mirapolis.ru/ Россия
Netology («Нетология») https://netology.ru/ Россия
Neupusti https://neupusti.net/ Казахстан
Novakid https://www.novakid.ru/ Россия
Otus http://otus.ru/ Россия
Parta http://www.parta.com.ua/ Украина
Practicum («Практикум») https://practicum.yandex.com/ Россия
ProctorEdu https://proctoredu.com/ Россия
ProgressMe https://progressme.ru/ Россия
Puzzle English https://puzzle-english.com/ Россия
QLANG https://qlang.kz/ Казахстан
Qwant https://qwant.kz/ Казахстан
Robbo http://robbo.ru/ Россия
Robbo Club https://robboclub.ru/ Россия
Skill Cup https://www.skillcup.ru/ Россия
SkillBox https://skillbox.ru/ Россия
SkillFactory https://skillfactory.ru/ Россия
Skillfolio https://skillfolio.ru/ Россия
SkillUp https://skillup.ua/ Украина
Skyeng http://skyeng.ru/ Россия
Skyworker https://skyworker.io/ Украина
SmartyKids https://smartykids.ru/ Россия
Snakify https://snakify.org/ Россия
Solvery https://solvery.io/ Россия
Speechyard https://speechyard.com/ Украина
Startup Course https://startup-course.com/ Казахстан
Stepik https://stepik.org/ Россия
Studway https://studway.com.ua/ Украина
StudyApp https://studyapp.ru/ Россия
StudyFree https://studyfree.org/ Россия
Teachbase https://teachbase.ru/ Россия
Tetrika https://tetrika-school.ru/ Россия
Tumo https://tumo.org/ Армения
Turbo Preparation https://egeturbo.ru/ Россия
Tutor Online https://www.tutoronline.ru/ Россия
Uchi («Учи.ру») https://uchi.ru/ Россия
Umnazia («Умназия») https://umnazia.ru/ Россия
Umney («Умней») https://umney.ru/ Россия
Unicheck http://unicheck.com/ Россия
Unicraft https://www.unicraft.org/ Россия
Universarium («Универсариум») https://universarium.org/ Россия
Varwin https://varwin.com/ru/education/ Россия
VR Concept https://vrconcept.net/ Россия
Vseosvita https://vseosvita.ua/ Украина
WebSoft https://www.websoft.ru/ Россия
Wikium («Викиум») http://www.wikium.ru/ Россия
YaClass («ЯКласс») https://www.yaklass.ru/ Россия
Zenclass https://zenclass.ru/ Россия

Зарождающийся российский EdTech-рынок занимает всего 1% ($800 млн) от мирового EdTech-рынка ($75 млрд). Сегодня существует всего около 800 образовательных компаний в России и странах СНГ — многие из них работают в области дополнительного образования. И вызов для нас — «распаковать» школы и университеты для того, чтобы EdTech-компании с их сервисом и контентом интегрировались в учебный процесс.
Нурлан Киясов, основатель и программный директор конференции EdCrunch, директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСИС»


Фото на обложке: Yuriy Golub / Shutterstock

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