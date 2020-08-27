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Объявлены 100 лучших стартапов в сфере образовательных технологий
Новости
Евгения Хрисанфова
Центр современного образования EdCrunch University НИТУ «МИСиС» и аналитическая компания Holon IQ выбрали 100 лучших стартапов из России и СНГ, которые развивают технологии в области образования.
Объявлены 100 лучших стартапов в сфере образовательных технологийЕвгения Хрисанфова
Цель рейтинга — поддержать компании, привлечь к ним внимание зарубежных инвесторов и помочь увеличить долю стартапов из России и СНГ на мировом рынке. По мнению организаторов, список поможет предпринимателям продвигать свои проекты и в перспективе получить финансирование.
Список лучших проектов
Зарождающийся российский EdTech-рынок занимает всего 1% ($800 млн) от мирового EdTech-рынка ($75 млрд). Сегодня существует всего около 800 образовательных компаний в России и странах СНГ — многие из них работают в области дополнительного образования. И вызов для нас — «распаковать» школы и университеты для того, чтобы EdTech-компании с их сервисом и контентом интегрировались в учебный процесс.
Фото на обложке: Yuriy Golub / Shutterstock
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