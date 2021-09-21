Porsche создаст в России сеть сверхбыстрых «зарядок» для электрокаров

Компания Porsche начала устанавливать в России супербыстрые зарядные станции нового поколения для электромобилей. Пока установлены только четыре таких «зарядки»: одна в Москве и три в Санкт-Петербурге.
В течение 2022 года Porsche планирует оснастить новыми супербыстрыми зарядними станциями всю российскую дилерскую сеть, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Зарядки с максимальной мощностью 320 киловатт были разработаны Porsche Engineering и пригодны для электрокаров всех марок с наиболее распространенной комбинированной зарядной системой (CCS), которые оснащены 400-вольтовыми либо 800-вольтовыми тяговыми батареями. С помощью такой станции можно за пять минут зарядить аккумулятор электрокара на 100 км пробега.
Как сообщалось ранее, Porsche планирует в ближайшие годы инвестировать в развитие электромобильности до 6 млрд евро. Средства будут потрачены на разработку новых и модернизацию существующих моделей, расширение заводов и создание зарядной инфраструктуры.
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Фото: Vidpen/Shutterstock
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