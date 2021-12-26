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Эксперты: в 2022 году мировые объемы производства достигнут $100 трлн

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

«Черный лебедь» в виде пандемии коронавируса внес серьезные корректировки во все экономические прогнозы. Тем не менее, эксперты уверены, что мировая экономика будет развиваться даже под всеми ударами, которые обрушились на нее в последние годы.

Эксперты: в 2022 году мировые объемы производства достигнут $100 трлн

В 2022 году объемы мирового производства достигнут психологической отметки в $100 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на отчет британской аналитической компании Cebr.

Также, согласно прогнозам экспертов, к 2030 году Китай обгонит по этому показателю США и окажется лидирующей экономикой на планете.

Россия в течение следующих 15 лет (к 2036 году) должна попасть в топ-10 экономик мира, Франция в скором времени уступит свои позиции Индии, а Великобритания к 2023 году должна вернуться на шестую строчку в этом рейтинге.

Тем не менее, хотя прогнозы в целом оптимистичные, аналитики Cebr полагают, что из-за проблем 2020 года и последовавшего роста инфляции в 2023-2024 году мир может столкнуться с рецессией.

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Фото на обложке: GreenOak / Shutterstock

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