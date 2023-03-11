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Распознавание диких животных, ракета из 3D-принтера, алкоголь для «Подружки»: главное для бизнеса 11 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока Россия наращивает товарооборот с Индией и поставки газа в Испанию и пока китайские инвесторы паникуют из-за краха SVB, а бельгийцы — из-за TikTok, американские разработчики запускают ракету, напечатанную на 3D-принтере, Microsoft инвестирует в водоросли, а сеть магазинов «Подружка» тестирует продажу алкоголя на соседних полках с косметикой и украшениями. RB продолжает следить за самыми важными и самыми занимательными бизнес-новостями.

Распознавание диких животных, ракета из 3D-принтера, алкоголь для «Подружки»: главное для бизнеса 11 марта
  • Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом почти $40 млрд за год («РИА Новости»).
  • Испания увеличила импорт газа из России в 2,5 раза (+151% только в феврале).
  • Власти Бельгии запретили использование TikTok на правительственных (то есть служебных и приобретенных на бюджетные средства) телефонах.
  • Крах Silicon Valley Bank — крупнейший после Washington Mutual  в 2008 году — вызвал панику у китайских инвесторов, то есть на втором по величине рынке венчурного капитала в мире. 
  • Росстат сообщил, что по итогам 2022 года уровень бедности в РФ снизился до исторического минимума постсоветского периода и составил 10,5% (15,3 млн человек за чертой бедности).
  • Российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab протестирует аналогичную систему для распознавания диких животных с целью избежать инцидентов в городах. 
  • Растет спрос на аренду студий в Москве: прирост за год составил 65% от февраля к февралю. Почти вдвое менее популярны «трешки» (34,7%), в среднем по рынку интерес увеличился на 23,9% («Авито Недвижимость»).
  • Немецкий производитель автозапчастей Schaeffler продает активы в РФ австрийскому бизнесмену Зигфрид Вольф предположительно за €10 млн, при этом конечным покупателем в документах значится компания «Промавтоконсалт».
  • Объем предложения складов индивидуального хранения в Москве в 2023 году может вырасти на 4,4–6,7%, но вырастет и арендная плата (она уже подскочила на четверть и будет только расти).
  • Торговая сеть «Подружка», торгующая косметикой, парфюмерией и бижутерией, получила право на продажу алкоголя и даже запустила тестирование в двух локациях. Продолжение продаж будет зависеть от реакции потребителей.
  • Microsoft инвестирует в водоросли, чтобы уменьшить углеродный след.
  • Компания-разработчик Relativity Space предпримет 11 марта вторую попытку запустить легкую ракету-носитель Terran1, в которой 85% компонентов напечатаны на 3D-принтере.

Фото на обложке: Unsplash

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