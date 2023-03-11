Пока Россия наращивает товарооборот с Индией и поставки газа в Испанию и пока китайские инвесторы паникуют из-за краха SVB, а бельгийцы — из-за TikTok, американские разработчики запускают ракету, напечатанную на 3D-принтере, Microsoft инвестирует в водоросли, а сеть магазинов «Подружка» тестирует продажу алкоголя на соседних полках с косметикой и украшениями. RB продолжает следить за самыми важными и самыми занимательными бизнес-новостями.

Распознавание диких животных, ракета из 3D-принтера, алкоголь для «Подружки»: главное для бизнеса 11 марта