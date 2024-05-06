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На российском рынке появилось 11 новых зарубежных брендов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала 2024 года на российском рынке появилось 11 зарубежных брендов одежды, обуви, электроники и товаров для дома. Они из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии.

На российском рынке появилось 11 новых зарубежных брендов

Девять из них открыли магазины в ТЦ Москвы, еще два бренда — в Санкт-Петербурге и Калинграде, сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

К концу года на рынке могут появиться до 20 новых марок, среди них — французский косметический дом Panier des Sens. По данным компании, южнокорейский производитель одежды 8 seconds, китайский одежный бренд Semir также планируют начать работу в России, но итогового решения пока не приняли.

Фото на обложке: Unsplash

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