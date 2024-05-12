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Новинка OpenAI, гринвошинг в 40% инвест-фондах, заявления Илона Маска: главное для бизнеса 12 мая

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Аналитики обвиняют 40% европейских фондов в гринвошинге, Маск насмехается над банковской системой, ведущая корпорация Саудовской Аравии достигает капитализации выше ВВП страны, а RB продлжает следить за самыми интересными событиями в экономике и предпринимательстве.

Новинка OpenAI, гринвошинг в 40% инвест-фондах, заявления Илона Маска: главное для бизнеса 12 мая
  • Saudi Aramco стала единственной компанией в странах G20, чья капитализация превысила национальный ВВП («РИА Новости»).
  • OpenAI готовится представить голосового ИИ-ассистента с аудио- и визуальными возможностями, который сможет распознавать сарказм (The Information).
  • Мэр Москвы пообещал к концу 2024 года открыть в Нагатинском Затоне верфь для строительства электросудов, работающую в том числе на солнечных батареях (Агентство «Москва»).
  • «Аэрофлот» осенью возобновит полеты на Маврикий (ТАСС).
  • Подмосковные таунхаусы за год подорожали в среднем на 6% — до 18,99 млн рублей. Самая быстрая динамика — в Солнечногорске, Ступине и Воскресенске («Мир квартир»).
  • Аналитики платформ Follow the Money и Investico уличили 40% инвестиционных фондов в Европе, позиционирующих себя как «зеленые», в гринвошинге (Commercial Risk).
  • Британский институт безопасности, недавно созданный орган Великобритании по безопасности ИИ, выпустил набор инструментов Inspect, который производит оценку моделей ИИ и призван «усилить безопасность искусственного интеллекта».
  • Индийский стартап Rad AI, разрабатывающий инструменты ИИ по анализу рентгеновских снимков в помощь врачам, привлек $50 млн в раунде B от местного фонда Khosla Ventures.
  • Илон Маск анонсировал четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship через 3-5 недель (Reuters).
  • Миллиардер также сравнил работу Федеральной резервной системы США с банком из «Монополии», который может «использовать листики», если кончатся деньги.

Фото на обложке: Unsplash

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