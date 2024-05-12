Аналитики обвиняют 40% европейских фондов в гринвошинге, Маск насмехается над банковской системой, ведущая корпорация Саудовской Аравии достигает капитализации выше ВВП страны, а RB продлжает следить за самыми интересными событиями в экономике и предпринимательстве.

Новинка OpenAI, гринвошинг в 40% инвест-фондах, заявления Илона Маска: главное для бизнеса 12 мая