Новинка OpenAI, гринвошинг в 40% инвест-фондах, заявления Илона Маска: главное для бизнеса 12 мая

Аналитики обвиняют 40% европейских фондов в гринвошинге, Маск насмехается над банковской системой, ведущая корпорация Саудовской Аравии достигает капитализации выше ВВП страны, а RB продлжает следить за самыми интересными событиями в экономике и предпринимательстве.
- Saudi Aramco стала единственной компанией в странах G20, чья капитализация превысила национальный ВВП («РИА Новости»).
- OpenAI готовится представить голосового ИИ-ассистента с аудио- и визуальными возможностями, который сможет распознавать сарказм (The Information).
- Мэр Москвы пообещал к концу 2024 года открыть в Нагатинском Затоне верфь для строительства электросудов, работающую в том числе на солнечных батареях (Агентство «Москва»).
- «Аэрофлот» осенью возобновит полеты на Маврикий (ТАСС).
- Подмосковные таунхаусы за год подорожали в среднем на 6% — до 18,99 млн рублей. Самая быстрая динамика — в Солнечногорске, Ступине и Воскресенске («Мир квартир»).
- Аналитики платформ Follow the Money и Investico уличили 40% инвестиционных фондов в Европе, позиционирующих себя как «зеленые», в гринвошинге (Commercial Risk).
- Британский институт безопасности, недавно созданный орган Великобритании по безопасности ИИ, выпустил набор инструментов Inspect, который производит оценку моделей ИИ и призван «усилить безопасность искусственного интеллекта».
- Индийский стартап Rad AI, разрабатывающий инструменты ИИ по анализу рентгеновских снимков в помощь врачам, привлек $50 млн в раунде B от местного фонда Khosla Ventures.
- Илон Маск анонсировал четвертый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship через 3-5 недель (Reuters).
- Миллиардер также сравнил работу Федеральной резервной системы США с банком из «Монополии», который может «использовать листики», если кончатся деньги.
Фото на обложке: Unsplash
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