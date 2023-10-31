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Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется импорта алмазов и лицензий на ПО — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется запрета на импорт алмазов и выдачи лицензий на ПО, узнал Bloomberg. Агентство оценило объем планируемых к введению ограничений в $5,3 млрд. Их должны опубликовать в ближайшее время.

Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется импорта алмазов и лицензий на ПО — Bloomberg

Bloomberg узнал детали двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Еврокомиссия должна утвердить его содержание и опубликовать документ в ближайшее время, пишет агентство.

В очередной пакет ограничений, общий объем которого оценивается в $5,3 млрд, может войти запрет на экспорт в Россию технологий и оборудования, применяемых в военных целях. Кроме того, санкции могут наложить на импорт алмазов и выдачу лицензий на иностранное программное обеспечение.

Также ЕС обсуждает введение ограничений в отношении более чем 100 физических и 40 юридических лиц.

Агентство отмечает, что целью двенадцатого санкционного пакета является лишение России возможности обхода уже введенных ранее санкций через третьи страны.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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