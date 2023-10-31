Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется импорта алмазов и лицензий на ПО — Bloomberg

Двенадцатый пакет антироссийских санкций ЕС коснется запрета на импорт алмазов и выдачи лицензий на ПО, узнал Bloomberg. Агентство оценило объем планируемых к введению ограничений в $5,3 млрд. Их должны опубликовать в ближайшее время.
Bloomberg узнал детали двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Еврокомиссия должна утвердить его содержание и опубликовать документ в ближайшее время, пишет агентство.
В очередной пакет ограничений, общий объем которого оценивается в $5,3 млрд, может войти запрет на экспорт в Россию технологий и оборудования, применяемых в военных целях. Кроме того, санкции могут наложить на импорт алмазов и выдачу лицензий на иностранное программное обеспечение.
Также ЕС обсуждает введение ограничений в отношении более чем 100 физических и 40 юридических лиц.
Агентство отмечает, что целью двенадцатого санкционного пакета является лишение России возможности обхода уже введенных ранее санкций через третьи страны.
Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /
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