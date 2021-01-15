Список: 1200+ фондов, инвестирующих в стартапы на ранней стадии

Основатель компании в сфере цифровой трансформации бизнеса Disruptive Partners Дмитрий Масленников на своей странице в Facebook подготовил два списка венчурных фондов с фокусом на стартапы на ранних стадиях.

В первую «сборку» вошли почти 600 европейских фондов. Среди них — Capricorn Venture Partners и Hummingbird Ventures из Бельгии, Speedinvest, Fiedler Capital и Russmedia International из Австрии и другие венчурные фонды, которые поддерживают стартапы от pre-seed до раунда В.

Также Дмитрий Масленников опубликовал ссылку на базу американских фондов, у которых под управлением менее, чем $200 млн, также интересующихся проектами на ранних стадиях. В таблице представлено более 600 венчурных фондов, указывается сумма вложенных ими средств, начиная с 2011 года.

Ранее Масленников представил обновленную карту партнеров по вопросам корпоративных инноваций. На ней показаны основные провайдеры услуг в области цифровизации и развития корпоративных инноваций, с которыми могут сотрудничать представители российского бизнеса.

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