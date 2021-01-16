14 уроков неудавшегося стартапа Atrium: основатель Джастин Кан поделился советами

Американский интернет-предприниматель, сооснователь видеостримингового игрового сервиса Twitch и основатель закрывшегося legal-tech стартапа Atrium поделился уроками, которые он вынес за время работы над Atrium. На список советов обратил внимание принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов.
Советы от Джастина Кана:
- Начинайте с миссии. Очень сложно придумать смысл существования стартапа по ходу. С этого надо начинать.
- Будьте удаленными и гибкими. Затраты на жилье и аренду даст гораздо худший операционный рычаг. Гибкость сейчас намного результативнее (написано до COVID, а теперь еще актуальнее).
- Пропускать R&D фазу нельзя. Если вы технически не доработали продукт сначала, то очень сложно сделать что-то отличающееся от аналогов позже. И деньгами этот вопрос не решить.
- Не создавайте сервисную компанию — там много управленческой работы, которая невсегда дает успешный результат.
- Занимайтесь только тем, на что у вас есть внутренняя мотивация. Иначе в сложные моменты не будет стимула для движения.
- Чем больше людей, тем сложнее начать работу и получить обратную связь.
- Если продукт не соответствует требованиям рынка, то дополнительное вложение денег не поможет решить проблему.
- CEO не может никому делегировать поиск пути для бизнеса.
- Atrium должен был адаптировать бизнес-модель и прайсинг к почасовой модели с фиксированной ставкой быстрее и более гибко.
- Способность сформулировать стратегию и донести ее — это редкая ценность.
- Нужно было жестче задавать себе вопрос «для кого мы все это делаем?»
- Важно генерировать продажи и формировать рынки там, где только возможно, избегая при этом «фейковых» рынков, которые только кажутся большими.
- Нужно создать среду, где активность использования твоего продукта максимальна.
- Культура устанавливается сразу, и ее очень сложно поменять в процессе.
Atrium был основан Джастином Каном в 2017 году. Это был технологический стартап, использующий методы машинного обучения для предоставления юридических услуг, а также советов по сбору средств, найму персонала и заключению сделок для стартапов. Atrium также предлагал штатных юристов, которые могли проконсультировать предпринимателей по данным вопросам.
В 2017 году Кан привлек $10,5 млн в рамках первоначального раунда инвестиций, который возглавила венчурная фирма General Catalyst. В сентябре 2018 года стартап получил дополнительное финансирование в размере $65 млн от нескольких фондов, включая Andreessen Horowitz (a16z).
В марте 2020 года Кан объявил о закрытии стартапа по причине его низкой эффективности.
Фото: Business Insider
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