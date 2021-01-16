14 уроков неудавшегося стартапа Atrium: основатель Джастин Кан поделился советами

Советы от Джастина Кана:

Начинайте с миссии. Очень сложно придумать смысл существования стартапа по ходу. С этого надо начинать. Будьте удаленными и гибкими. Затраты на жилье и аренду даст гораздо худший операционный рычаг. Гибкость сейчас намного результативнее (написано до COVID, а теперь еще актуальнее). Пропускать R&D фазу нельзя. Если вы технически не доработали продукт сначала, то очень сложно сделать что-то отличающееся от аналогов позже. И деньгами этот вопрос не решить. Не создавайте сервисную компанию — там много управленческой работы, которая невсегда дает успешный результат. Занимайтесь только тем, на что у вас есть внутренняя мотивация. Иначе в сложные моменты не будет стимула для движения. Чем больше людей, тем сложнее начать работу и получить обратную связь. Если продукт не соответствует требованиям рынка, то дополнительное вложение денег не поможет решить проблему. CEO не может никому делегировать поиск пути для бизнеса. Atrium должен был адаптировать бизнес-модель и прайсинг к почасовой модели с фиксированной ставкой быстрее и более гибко. Способность сформулировать стратегию и донести ее — это редкая ценность. Нужно было жестче задавать себе вопрос «для кого мы все это делаем?» Важно генерировать продажи и формировать рынки там, где только возможно, избегая при этом «фейковых» рынков, которые только кажутся большими. Нужно создать среду, где активность использования твоего продукта максимальна. Культура устанавливается сразу, и ее очень сложно поменять в процессе.

Atrium был основан Джастином Каном в 2017 году. Это был технологический стартап, использующий методы машинного обучения для предоставления юридических услуг, а также советов по сбору средств, найму персонала и заключению сделок для стартапов. Atrium также предлагал штатных юристов, которые могли проконсультировать предпринимателей по данным вопросам.

В 2017 году Кан привлек $10,5 млн в рамках первоначального раунда инвестиций, который возглавила венчурная фирма General Catalyst. В сентябре 2018 года стартап получил дополнительное финансирование в размере $65 млн от нескольких фондов, включая Andreessen Horowitz (a16z).

В марте 2020 года Кан объявил о закрытии стартапа по причине его низкой эффективности.

Фото: Business Insider