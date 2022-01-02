Из-за бездействия властей в Китае закрылись 140 тыс. игровых компаний

Китайское управление по делам прессы и печати (NPPA) уже полгода не выдает лицензии на выпуск новых видеоигр, созданных ранее и в это время в стране. Из-за этого десятки тысяч компаний были вынуждены закрыть бизнес, а крупные корпорации — сконцентрировать внимание на зарубежных рынках.

С июля в Китае закрылись примерно 140 тыс. компаний, связанных с видеоигровым бизнесом, сообщает издание South China Morning Post.

Именно в июле NPPA прекратило выдавать лицензии на выпуск новых видеоигр и с тех пор только продлевает «заморозку» этих лицензий. Пока что это самый долгий подобный период с 2018 года (тогда он лицензии не выдавали в течение девяти месяцев).

Обычно ведомство объявляло список разрешенных игр в середине-конце каждого месяца. В этот список в среднем попадали 80-100 игр.

Причины этого до сих остаются загадкой: китайские власти уже полгода никак не комментируют происходящее (хотя в данном случае точнее будет сказать не происходящее).

Без лицензий у разработчиков видеоигр и компаний, которые занимаются изданием, дистрибуцией, маркетингом игр, буквально «связаны руки», так как выпуск видеоигр без лицензии грозит им строгим наказанием — китайское правосудие известно своим суровым характером.

140 тыс. компаний за полгода — тревожный показатель, так как даже за весь 2020 год, в разгар пандемии и локдаунов, в стране закрылись около 180 тыс. компаний, занимающихся видеоиграми.

Сильнее всего пострадали небольшие студии и компании. Корпорациям же, таким как, например, ByteDance (владеет TikTok) и Baidu пришлось массово сокращать сотрудников отделов, занимавшихся видеоиграми.

Технологические гиганты и лидеры индустрии Tencent и NetEase, в свою очередь, перебросили ресурсы для развития на зарубежных рынках.

Стоит отметить, что лицензии перестали выдавать спустя несколько месяцев после того, как лидер правящей коммунистической партии Китая Си Цзиньпин выразил обеспокоенность по поводу распространения среди молодежи видеоигровой зависимости.

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