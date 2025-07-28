15 секунд VS 18 минут: Мосбиржа создала внутренний ИИ-поисковик для ускорения работы в 72 раза

15 секунд вместо 18 минут

Группа «Московская биржа» продолжает развивать ИИ-направление и делает ставку на внутренние инструменты. На этот раз компания запустила MOEX RAG, корпоративный поисковик на базе технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Его главное преимущество — ускорение доступа к нормативным документам компании в 72 раза. Теперь поиск нужной информации занимает не больше 15 секунд — раньше на это уходило в среднем около 18 минут.

Система сканирует более 1500 внутренних документов, а релевантность ответов превышает 80%.

Корпоративная документация превращается в цифровую память

Принцип работы MOEX RAG максимально прост: сотрудник формулирует вопрос на естественном языке, система анализирует массив документов и возвращает точную выдержку с указанием источника. Это минимизирует ошибки, экономит время, а также ускоряет взаимодействие с внешними клиентами и партнёрами.

В компании подчёркивают, что в любой крупной организации работа с нормативкой отнимает слишком много ресурсов. Внедрение RAG помогло перестроить всю систему знаний и органично встроить ее в повседневную работу.

«Искусственный интеллект для нас — не эксперимент, а стратегическое направление, встроенное в общую бизнес-логику», — подчеркивает Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу.

ИИ-поисковик уже работает — ассистент на подходе

Следующий шаг биржи — интеграция MOEX RAG с MOEX Insight, персональным CoPilot-ассистентом, который совмещается с офисными приложениями. Он будет использовать знания MOEX RAG и работать не только с запросами, но и с контекстом работы сотрудника — понимать его задачи, структуру отдела и активные процессы.

В компании поясняют, что в связке с RAG Insight сможет адаптироваться под стиль работы конкретного специалиста, отвечать на текстовые и голосовые команды и предлагать не просто информацию, а решение задачи в моменте.

Быстрое внедрение и гибкость

Разработка и внедрение MOEX RAG заняли менее двух месяцев. Система уже используется в операционных подразделениях — для поиска информации в инструкциях и положениях, а также в методологических отделах, которым важно сравнивать документы и отслеживать их актуальность.

Решение строилось как универсальное: его можно масштабировать на разные среды без потери точности и при сохранении логики внутреннего поиска. Это, по оценке «Мосбиржи», делает его применимым не только внутри группы, но и как отдельный продукт для корпоративного сегмента. В пресс-службе сообщили, что рассматривают возможность масштабирования в будущем, чтобы решение могли приобрести и внедрить у себя другие компании.

Что это меняет

Московская биржа, как и многие компании, решила сделать ставку на архитектурные ИИ-инструменты, которые экономят ресурсы и автоматизируют ежедневную рутину. Пока другие экспериментируют с фронтом, биржа выстраивает бэкенд: корпоративную экосистему, где искусственный интеллект не «помощник», а инфраструктура принятия решений.

Фото: RerF / Getty Images