15 секунд VS 18 минут: Мосбиржа создала внутренний ИИ-поисковик для ускорения работы в 72 раза
Система MOEX RAG позволяет находить нужные документы всего за 15 секунд вместо 18 минут. Впереди — персонализированный ассистент, способный запоминать контекст диалога.
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15 секунд вместо 18 минут
Группа «Московская биржа» продолжает развивать ИИ-направление и делает ставку на внутренние инструменты. На этот раз компания запустила MOEX RAG, корпоративный поисковик на базе технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Его главное преимущество — ускорение доступа к нормативным документам компании в 72 раза. Теперь поиск нужной информации занимает не больше 15 секунд — раньше на это уходило в среднем около 18 минут.
Система сканирует более 1500 внутренних документов, а релевантность ответов превышает 80%.
Корпоративная документация превращается в цифровую память
Принцип работы MOEX RAG максимально прост: сотрудник формулирует вопрос на естественном языке, система анализирует массив документов и возвращает точную выдержку с указанием источника. Это минимизирует ошибки, экономит время, а также ускоряет взаимодействие с внешними клиентами и партнёрами.
В компании подчёркивают, что в любой крупной организации работа с нормативкой отнимает слишком много ресурсов. Внедрение RAG помогло перестроить всю систему знаний и органично встроить ее в повседневную работу.
«Искусственный интеллект для нас — не эксперимент, а стратегическое направление, встроенное в общую бизнес-логику», — подчеркивает Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу.
ИИ-поисковик уже работает — ассистент на подходе
Следующий шаг биржи — интеграция MOEX RAG с MOEX Insight, персональным CoPilot-ассистентом, который совмещается с офисными приложениями. Он будет использовать знания MOEX RAG и работать не только с запросами, но и с контекстом работы сотрудника — понимать его задачи, структуру отдела и активные процессы.
В компании поясняют, что в связке с RAG Insight сможет адаптироваться под стиль работы конкретного специалиста, отвечать на текстовые и голосовые команды и предлагать не просто информацию, а решение задачи в моменте.
Быстрое внедрение и гибкость
Разработка и внедрение MOEX RAG заняли менее двух месяцев. Система уже используется в операционных подразделениях — для поиска информации в инструкциях и положениях, а также в методологических отделах, которым важно сравнивать документы и отслеживать их актуальность.
Решение строилось как универсальное: его можно масштабировать на разные среды без потери точности и при сохранении логики внутреннего поиска. Это, по оценке «Мосбиржи», делает его применимым не только внутри группы, но и как отдельный продукт для корпоративного сегмента. В пресс-службе сообщили, что рассматривают возможность масштабирования в будущем, чтобы решение могли приобрести и внедрить у себя другие компании.
Что это меняет
Московская биржа, как и многие компании, решила сделать ставку на архитектурные ИИ-инструменты, которые экономят ресурсы и автоматизируют ежедневную рутину. Пока другие экспериментируют с фронтом, биржа выстраивает бэкенд: корпоративную экосистему, где искусственный интеллект не «помощник», а инфраструктура принятия решений.
Фото: RerF / Getty Images
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