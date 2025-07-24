16 млрд $ на IPO вместо 20 млрд $ от Adobe: Figma впервые выходит на биржу после сорванной сделки

Сервис для дизайнеров Figma подала заявку на IPO и готовится разместить бумаги на NYSE. Компания рассчитывает на капитализацию до $16 млрд и намерена доказать рынку свою состоятельность после сорванного объединения с Adobe.

Вместо поглощения — размещение на бирже

Платформа Figma и её инвесторы намерены привлечь до $1,03 млрд в ходе первичного размещения акций, согласно документам, поданным в SEC. Компания планирует выставить на продажу 12,47 млн собственных бумаг по цене от $25 до $28 за штуку, ещё 24,46 млн акций предложат действующие акционеры по тому же ценовому коридору. Размещение состоится на Нью-Йоркской фондовой бирже, финальная цена IPO будет объявлена 30 июля.

Если сделка пройдёт по верхней границе диапазона, рыночная стоимость Figma может достичь $13,6 млрд, а с учётом всех опционов и производных — до $16 млрд. Однако это меньше суммы, которую в 2023 году была готова заплатить Adobe: тогда компания оценивала Figma в $20 млрд. Тогда сделка не состоялась из-за блокировки антимонопольными органами ЕС и Великобритании. В итоге Adobe заплатила $1 млрд неустойки, а Figma сохранила независимость.

Сейчас — идеальное время

Решение Figma о выходе на биржу эксперты называют своевременным и стратегически оправданным. По словам управляющего партнёра SK Capital Станислава Колесниченко, это логичный шаг после нескольких лет активного роста и срыва сделки с Adobe. За прошлый год компания нарастила выручку на 48% и вышла на безубыточность в четвёртом квартале.

«Публичное размещение позволяет не только привлечь капитал для масштабирования, но и даёт возможность сотрудникам реализовать опционы и акции — важный элемент удержания и мотивации команды после нескольких лет стремительного роста. Кроме того, сейчас рынок находится на своих исторических максимумах», — говорит Станислав Колесниченко.

Об этом же сказал и инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. По его словам, компания вовремя заручилась поддержкой сильных инвесторов и банков и выходит на рынок на фоне исторических максимумов по ключевым индексам. Оценки IT-компаний также находятся на пиках, а интерес инвесторов к бизнесам, связанным с искусственным интеллектом, усиливает мультипликаторы и открывает возможность разместиться по высокой оценке.

«Оценки технологических компаний также на максимальных уровнях. [...] Помимо этого, на рынке есть определённый интерес к компаниям, связанным с искусственным интеллектом, что увеличивает мультипликатор и даёт возможность компании привлечь капитал по большей оценке», — подчеркнул Никита Бредихин.

Финансовое состояние компании

Figma действительно показывает уверенный рост. За первый квартал 2025 года её выручка увеличилась на 46%, до $228,2 млн, а чистая прибыль утроилась — до $44,9 млн. Согласно данным Bloomberg, Figma тратит около 35% выручки на маркетинг и ещё 34% — на R&D. И несмотря на рост затрат, компания смогла показать положительный результат в начале 2025 года.

«Показатели компании улучшились. В 2023 году Adobe выплатила Figma около $ 1 млрд., при этом, по заявлениям компании, расходы на слияние составили около $97 млн. Совокупно, у компании сейчас достаточный объём денежных средств для продолжения операционной деятельности», — комментирует Никита Бредихин.

$16 млрд — звучит реалистично

В 2023-м году Adobe хотел поглотить Figma за $20 млрд, но на момент размещения на бирже в 2025 году компания может получить оценку от $13,6 до $16 млрд. По словам Колесниченко, это реалистичный диапазон.



«В 2023-м $20 млрд — это была стратегическая цена для Adobe, включавшая синергию и премию за поглощение конкурента. Сейчас рынок более прагматичен», — подчеркивает он. — Исходя из оценки в $14–15 млрд и прогнозной годовой выручки около $800 млн, Figma торгуется по мультипликатору выручки ~17–18x».

Никита Бредихин также считает, что оценка справедлива, пока сохраняются текущие темпы роста и прибыльность.



«При сохранении текущих темпов роста и показателей операционной и чистой прибыли можно считать оценку справедливой. [...] В случае, если темпы роста выручки снизятся в 2025 году, оценка будет завышенной», — уточняет он.

Ставка на крипту и AI

Figma активно инвестирует в перспективные направления. Согласно раскрытию, компания вложила $70 млн в криптофонды, в частности в ETF Bitwise, и планирует направить ещё $30 млн. На этом фоне компания привлекла внимание пользователей в соцсетях. Помимо этого, Figma развивает инструменты на базе искусственного интеллекта, но признаёт, что AI-дизайн может снизить приверженность некоторых пользователей платформе.

Независимость как стратегия

С момента запуска в 2015 году Figma прошла длинный путь. Стартап, придуманный студентами Диланом Филдом и Эваном Уоллесом, начинался как платформа для общения дизайнеров. Позже он трансформировался в полноценный облачный инструмент для создания интерфейсов с акцентом на совместную работу. Сейчас среди клиентов Figma — SAP, Netflix, Duolingo, ServiceNow, Workday и другие крупные компании.

Выход на IPO должен закрепить её статус как самостоятельного игрока на фоне конкурентов и бывших потенциальных покупателей.

«Срыв сделки не ослабил компанию — наоборот, она доказала свою жизнеспособность на фоне гигантов вроде Adobe. Сейчас это один из лидеров в сфере коллаборативного дизайна с сильным сообществом, преданными пользователями и растущими корпоративными контрактами», — резюмирует Колесниченко.

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