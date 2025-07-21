160 млн ₽ за полгода: китайские разработчики увеличили х10 бюджет на продвижение в RuStore и вошли в топ-10

Сегодня китайские разработчики уверенно занимают лидирующие позиции в RuStore и тратят миллионы рублей на продвижение в «VK Рекламе». Параллельно с этим платформа расширяет географию: на ней уже более 75 тысяч приложений из 40 стран. И финальный аккорд — RuStore закрепили в законе: с 1 сентября его нельзя будет ограничивать даже на устройствах Apple.

Из Поднебесной — в топ-чарты

На сегодняшний день китайские разработчики уверенно занимают лидирующие позиции в RuStore. За первое полугодие на продвижение своих игр они потратили свыше 160 млн рублей — это в десять раз больше, чем было в прошлом году. Основной упор по-прежнему делается на RPG и стратегии, но растущие бюджеты в аркадах (+10%) показывают актуальный спрос аудитории на более вдумчивые игровые форматы.

Среди флагманов — китайские игры, быстро вышедшие в топ скачиваний: Cyber Evolution, Eternal Evolution, «Экзорцист: Печать древности».

По словам представителей RuStore, их популярность — результат не только агрессивного маркетинга, но и продуманной локализации. Зарубежные студии адаптируют не только интерфейс и язык, но и поведенческие паттерны игроков: используют геймифицированные механики и подбирают форматы продвижения и кампании, заточенные под российскую аудиторию.





Приложений стало вдвое больше — всего за полгода

Интерес к магазину проявляют и другие международные команды. Сейчас в RuStore уже есть проекты из 40 стран, в том числе из Японии, Сингапура и СНГ. И платформа продолжает быстро развиваться.

«Мы активно работаем с азиатскими рынками и странами СНГ. Недавно магазин приложений начал свою работу во Вьетнаме. Первые локальные разработчики уже загрузили свои игры в каталог», — сообщили в пресс-службе RuStore.

В стор активно выходят и российские инди-разработчики: например, игра «Василиса и Баба Яга» набрала около 100 тыс. установок за несколько месяцев. Сейчас RuStore активно пополняется новыми релизами: сегодня в магазине размещено более 75 тыс. приложений и игр — это в два раза больше, чем в прошлом году.

По мнению представителей компании, такой рост не случаен: RuStore активно развивает инфраструктуру для разработчиков — рекламные форматы, аналитику, монетизацию. Всё это делает платформу привлекательной альтернативой Google Play и App Store, особенно для тех, кто ориентируется на российскую и азиатскую аудитории.

Госдума подключилась

Дополнительный импульс росту RuStore может дать новая государственная мера. В конце июня был принят закон, согласно которому с 1 сентября 2025 года в России нельзя будет продавать устройства, ограничивающие установку RuStore. Закон касается как Android-гаджетов, так и iPhone и iPad. Производители обязаны разрешать установку российских приложений и не мешать их работе ни технически, ни юридически.

Фактически это означает, что даже устройства Apple должны будут допустить установку приложений из RuStore. И хотя технические детали реализации пока не раскрыты, ясно одно: RuStore планирует стать не просто магазином приложений, а элементом технологического суверенитета.