Председатель Ferrari выплатит €183 млн по делу о наследстве

Один из самых влиятельных бизнес-кланов Италии — семья Аньелли, контролирующая пакеты в автопроизводителях Fiat, Ferrari и Stellantis, завершает многолетний налоговый спор с властями. Председатель советов директоров Ferrari и Stellantis Джон Элканн вместе с братом Лапо и сестрой Джиневрой выплатит €183 млн в счёт претензий по налогам с наследства их бабушки Мареллы Карраччоло, умершей в 2019 году. Кроме того, Элканну предстоит провести год на общественных работах — например, в домах престарелых или реабилитационных центрах.

Налоговый спор в цифрах

По версии прокуратуры, Джон Элканн, его брат Лапо и сестра Джиневра скрыли от налоговых органов около €1 млрд активов и €248,5 млн доходов, заявив, что их бабушка была резидентом Швейцарии. Однако заключённое мировое соглашение с прокуратурой позволило прекратить уголовные дела в отношении Лапо и Джиневры, а по Джону Элканну решение будет вынесено после прохождения им годичного испытательного срока. Его адвокат подчёркивает: ни выплата, ни общественные работы не означают признания вины.

Семейные конфликты и наследство семьи Аньелли

Налоговый процесс стал частью более масштабного семейного противостояния. Его корни связаны с наследством Джанни Аньелли — деда Джона Элканна, главы Fiat, превратившего его из местного автопроизводителя в глобальный концерн. Дочь Джанни Аньелли Маргерита получила €1,2 млрд после смерти отца, но оспаривает подписанные в 2004 году соглашения о разделе активов: она добивается, чтобы часть состояния перешла детям от второго брака, а не только трём старшим.

Репутационные риски для Ferrari и Stellantis

Для Джона Элканна дело имело не только финансовое, но и репутационное значение. Он возглавляет Ferrari с 2018 года и Stellantis — с 2021-го, оставаясь символом преемственности автомобильной империи Fiat. Затянувшийся судебный процесс мог нанести удар по имиджу компаний и снизить доверие инвесторов. После выплаты €183 млн и заключения соглашения с прокуратурой Ferrari и Stellantis избежали скандала, который мог отразиться на их рыночной стоимости.

Точка в «болезненном деле»

По информации Би-би-си, Адвокат семьи Аньелли Паоло Синискальки отметил, что договорённость с налоговыми органами дала возможность быстро и окончательно закрыть «болезненное дело». Сам Джон Элканн подчеркнул, что его согласие на общественные работы следует рассматривать как способ завершить процесс без признания ответственности. По его словам, именно такой исход позволяет всем сторонам поставить точку в споре.

Контекст

История семьи Аньелли тесно связана с развитием итальянской индустрии: из небольшой фабрики Fiat вырос международный концерн. Сегодня Stellantis объединяет 14 брендов, включая Jeep, Peugeot и Opel, а Ferrari остаётся символом итальянской роскоши. Закрытие налогового дела снижает риск того, что внимание инвесторов переключится с бизнеса на внутрисемейные конфликты.