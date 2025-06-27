$190 млрд капитализации — и Tesla в зеркале заднего вида. Xiaomi выпустила электровнедорожник YU7

Компания Xiaomi окончательно перестала быть «просто производителем смартфонов». Новый электровнедорожник YU7 разошёлся в Китае тиражом 289 000 предзаказов — за первый час. Это в три раза больше, чем у прошлой модели SU7. Акции Xiaomi рванули вверх на 8% и вывели компанию на исторический максимум. Сейчас она стоит $190 млрд и стала самой прибыльной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Reuters.

Xiaomi VS Tesla

Цена YU7 — на 4% ниже Model Y

Запас хода — до 835 км против 719

Батарея — больше (96,3 кВт·ч против 78,4)

ПО для автопилота у YU7 бесплатное, у Tesla — 64 000 юаней.

Ящики под сиденьями у YU7 — чисто китайский подход к быту, но работает

Tesla на этом фоне выглядит как человек, который заснул на ходу. Пока Маск занят поездками в Вашингтон и покупкой соцсетей, доля компании на китайском рынке продолжает падать: с 15% в 2020 году до 7,6% в первые пять месяцев 2025-го. Citi уже выпустил аналитическую записку: чтобы выжить в Китае, Tesla придётся либо снижать цены, либо дарить своё дорогое ПО для автопилота.

Производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi взорвал китайский рынок электрокаров, когда выпустил свой первый автомобиль, седан SU7, в марте прошлого года. Китайский электрокар даже получил восторженный отзыв от генерального директора Ford Джима Фарли.

С декабря каждый месяц продажи SU7 выше, чем Model 3 в Китае. Tesla считает Китай своим крупнейшим рынком — в прошлом году на него пришлось примерно пятая часть ее выручки.

И если раньше электромобили казались сферой для визионеров с ракетами, сегодня они всё больше похожи на рынок потребительской электроники. В этой игре Xiaomi уже не новичок, а один из лидеров. Это бренд, который шёл в автопром через смартфоны, но теперь едет туда на полной скорости. И Tesla — больше не единственный ориентир.

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