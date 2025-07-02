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190 млрд выручки, 27 млрд прибыли: «Аэрофлот» впервые за шесть лет заплатит дивиденды

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

После шестилетнего перерыва «Аэрофлот» возобновляет дивидендные выплаты. За каждую обыкновенную акцию дадут 5,27 рубля, сообщили Русбейс в пресс-службе авиагиганта.

190 млрд выручки, 27 млрд прибыли: «Аэрофлот» впервые за шесть лет заплатит дивиденды
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Всего на эти цели выделят 20,9 млрд рублей (95% чистой прибыли по РСБУ), а оставшиеся 993 млн рублей пополнят резервный фонд. Выплаты получат акционеры, зафиксированные в реестре 18 июля.

Что еще решили акционеры?

  • Избрали совет директоров
  • Подтвердили вступление в «Альянс в области ИИ»
  • Проголосовали за передачу рейсов «России» под управление «Аэрофлота»

Резкий рост финансовый показателей. По итогам первого квартала 2025 года выручка авиаперевозчика составила 190,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 26,9 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го компания заработала лишь 1,1 млрд. Компания перевезла 11,6 млн пассажиров, из которых 8,7 млн — на внутренних рейсах, 3 млн — на международных.

  • Напомним: последний раз дивиденды «Аэрофлот» выплачивал в 2019 году ― тогда акционеры получили 2,69 рубля на акцию (50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности), а общая сумма составила 2,86 млрд рублей.

Фото на обложке: Media_works / Shutterstock / FOTODOM

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