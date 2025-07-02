190 млрд выручки, 27 млрд прибыли: «Аэрофлот» впервые за шесть лет заплатит дивиденды

После шестилетнего перерыва «Аэрофлот» возобновляет дивидендные выплаты. За каждую обыкновенную акцию дадут 5,27 рубля, сообщили Русбейс в пресс-службе авиагиганта.

Всего на эти цели выделят 20,9 млрд рублей (95% чистой прибыли по РСБУ), а оставшиеся 993 млн рублей пополнят резервный фонд. Выплаты получат акционеры, зафиксированные в реестре 18 июля.

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Резкий рост финансовый показателей. По итогам первого квартала 2025 года выручка авиаперевозчика составила 190,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 26,9 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го компания заработала лишь 1,1 млрд. Компания перевезла 11,6 млн пассажиров, из которых 8,7 млн — на внутренних рейсах, 3 млн — на международных.

Напомним: последний раз дивиденды «Аэрофлот» выплачивал в 2019 году ― тогда акционеры получили 2,69 рубля на акцию (50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности), а общая сумма составила 2,86 млрд рублей.

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