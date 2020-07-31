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Команда «1С» запустила акселератор для SaaS-проектов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Отдел дистрибьюции компании «1С» запустил акселератор для разработчиков SaaS-решений. Об этом представители акселератора рассказали Rusbase.  

Команда «1С» запустила акселератор для SaaS-проектов

Акселератор поможет перенести решение в облако, рассчитать экономику проекта, структурировать бизнес-процессы, выстроить ценообразование. Также проектам помогут определить каналы продаж, проработать маркетинговую стратегию и привлечь новых клиентов. Еще участники акселератора получат статус партнера «1С» и Microsoft. 

Участие в акселераторе бесплатное. Сфера бизнеса не имеет значения. Главное условие — создание или перенос продукта в облако Microsoft Azure. 

Критерии отбора проектов: 

  • решение продается по модели SaaS. При необходимости акселератор поможет превратить IT-продукт в SaaS;
  • пользователи продукта ежемесячно платят за подписку на него; 
  • продукт легко масштабировать;
  • проект нагружает сервера по мере развития: рост числа клиентов должен быть прямо пропорционален росту нагрузки на ресурсы в облаке. 

Подать заявку на участие можно на сайте акселератора

Фото: GaudiLab / Shutterstock

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