Команда «1С» запустила акселератор для SaaS-проектов
Отдел дистрибьюции компании «1С» запустил акселератор для разработчиков SaaS-решений. Об этом представители акселератора рассказали Rusbase.
Акселератор поможет перенести решение в облако, рассчитать экономику проекта, структурировать бизнес-процессы, выстроить ценообразование. Также проектам помогут определить каналы продаж, проработать маркетинговую стратегию и привлечь новых клиентов. Еще участники акселератора получат статус партнера «1С» и Microsoft.
Участие в акселераторе бесплатное. Сфера бизнеса не имеет значения. Главное условие — создание или перенос продукта в облако Microsoft Azure.
Критерии отбора проектов:
- решение продается по модели SaaS. При необходимости акселератор поможет превратить IT-продукт в SaaS;
- пользователи продукта ежемесячно платят за подписку на него;
- продукт легко масштабировать;
- проект нагружает сервера по мере развития: рост числа клиентов должен быть прямо пропорционален росту нагрузки на ресурсы в облаке.
Подать заявку на участие можно на сайте акселератора.
Фото: GaudiLab / Shutterstock
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