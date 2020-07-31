Команда «1С» запустила акселератор для SaaS-проектов

Отдел дистрибьюции компании «1С» запустил акселератор для разработчиков SaaS-решений. Об этом представители акселератора рассказали Rusbase.

Акселератор поможет перенести решение в облако, рассчитать экономику проекта, структурировать бизнес-процессы, выстроить ценообразование. Также проектам помогут определить каналы продаж, проработать маркетинговую стратегию и привлечь новых клиентов. Еще участники акселератора получат статус партнера «1С» и Microsoft.

Участие в акселераторе бесплатное. Сфера бизнеса не имеет значения. Главное условие — создание или перенос продукта в облако Microsoft Azure.

Критерии отбора проектов:

решение продается по модели SaaS. При необходимости акселератор поможет превратить IT-продукт в SaaS;

пользователи продукта ежемесячно платят за подписку на него;

продукт легко масштабировать;

проект нагружает сервера по мере развития: рост числа клиентов должен быть прямо пропорционален росту нагрузки на ресурсы в облаке.

Подать заявку на участие можно на сайте акселератора.

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