Казахстанский фитнес-стартап 1Fit привлек $1 млн и решил уйти с рынка Великобритании

Казахстанский стартап 1Fit, решивший уйти из Лондона, получил поддержку от своего инвестора — фонда TMT Investments. Фонд инвестировал в проект еще $500 тыс. Об этом рассказал основатель 1Fit Мурат Алиханов.
1Fit разработал приложение, которое предлагает уникальный единый фитнес-абонемент. В начале года стартап вышел на рынок Великобритании, с февраля компания привлекла свыше 50-партнеров-залов. Но из-за различий с рынками Казахстана, Узбекистана и Киргизии, где 1Fit развивался ранее, компания решила уйти из Лондона.
Как пояснил Мурат Алиханов, важный инвестор, TMT Investments, который ранее вложил в проект $500 тыс., поддержал решение и инвестировал еще столько же. Кроме того, эстонский фонд Capital Mill вложил в компанию дополнительные $100 тыс. Также 1Fit получил $400 тыс. от синдиката казахстанских «диджитал-номадов».
Суммарно за май 2023 года стартап привлек $1 млн, что способствовало росту оценки компании до $41,5 млн. До конца года 1Fit хочет запуститься в Турции, Азербайджане и в одной из стран ЮВА (Таиланде, Индонезии или Малайзии).
Фото на обложке: AboutLife /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему инвестор не отвечает на ваше письмо? Рассказывает Артем Инютин (TMT Investments)
- 2 Как запустить венчурный фонд
- 3 Как попасть на переговоры к венчурному фонду TMT Investments
- 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
- 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июля 2023
21 июля 2023