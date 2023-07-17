Казахстанский фитнес-стартап 1Fit привлек $1 млн и решил уйти с рынка Великобритании

Казахстанский стартап 1Fit, решивший уйти из Лондона, получил поддержку от своего инвестора — фонда TMT Investments. Фонд инвестировал в проект еще $500 тыс. Об этом рассказал основатель 1Fit Мурат Алиханов.

1Fit разработал приложение, которое предлагает уникальный единый фитнес-абонемент. В начале года стартап вышел на рынок Великобритании, с февраля компания привлекла свыше 50-партнеров-залов. Но из-за различий с рынками Казахстана, Узбекистана и Киргизии, где 1Fit развивался ранее, компания решила уйти из Лондона.

Как пояснил Мурат Алиханов, важный инвестор, TMT Investments, который ранее вложил в проект $500 тыс., поддержал решение и инвестировал еще столько же. Кроме того, эстонский фонд Capital Mill вложил в компанию дополнительные $100 тыс. Также 1Fit получил $400 тыс. от синдиката казахстанских «диджитал-номадов».

Суммарно за май 2023 года стартап привлек $1 млн, что способствовало росту оценки компании до $41,5 млн. До конца года 1Fit хочет запуститься в Турции, Азербайджане и в одной из стран ЮВА (Таиланде, Индонезии или Малайзии).

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