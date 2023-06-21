В сети сообщили о смерти основателя 1xBet Сергея Каршкова

21 июня в сети появилась информация о смерти основателя букмекерской конторы 1xBet Сергея Каршкова. О его кончине сообщил генеральный продюсер анимационной студии Toonbox Павел Мунтян*.
«Я не могу поверить... У меня ком в горле стоит. Этого просто не может быть <…> Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал Мунтян.
Основатель букмекерской конторы 1xBet в последние годы жил на Кипре. Ему было 42 года.
Фото: соцсети Павла Мунтяна
RB.RU направил запрос в пресс-службу 1xBet.
Каршков основал 1xBet в 2007 году вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным. В настоящее время компания является одной из крупнейших мировых букмекерских контор. В России 1xBet запрещена из-за отсутствия лицензии.
В 2019 году Каршкова и его компаньонов объявили в международный розыск. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности в период с октября 2014-го по май 2019 года и извлечении в этой связи дохода в общей сумме более 63 млрд рублей.
* 14 апреля 2023 года включен Минюстом России в список иностранных агентов
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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