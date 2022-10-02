Австралия вводит персональные санкции против 28 россиян, Владимир Путин дает разрешение правительству ограничивать муждународные перевозки, рестораторы надеются на восстановление рынка, журналисты награждают Tesla за отсутствие прозрачности в общении со СМИ, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнес-поле.

Австралийские санкции, окончание моратория на взыскания, блокировка SoundCloud: главное для бизнеса 2 октября