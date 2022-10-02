Австралийские санкции, окончание моратория на взыскания, блокировка SoundCloud: главное для бизнеса 2 октября

Австралия вводит персональные санкции против 28 россиян, Владимир Путин дает разрешение правительству ограничивать муждународные перевозки, рестораторы надеются на восстановление рынка, журналисты награждают Tesla за отсутствие прозрачности в общении со СМИ, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнес-поле.
- Австралия сообщила о новом пакете антироссийских санкций, включающий целевые финансовые санкции и запрет на въезд в отношении 28 россиян.
- Президент РФ предоставил кабинету министров право ограничивать движение грузового транспорта из «недружественных» стран по территории РФ.
- Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний: их доля выручки от деятельности в IT-сфере не должна быть менее 30%.
- Со 2 октября мораторий на банкротства и взыскания в РФ больше не действует, кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.
- В Ассоциации сетевых предприятий питания (АСПП) считают, что к рубежу 2022–2023 гг. спрос на ресторанное питание восстановится, хотя многим заведениям придется пересмотреть меню.
- Концерн Tesla получил антипремию ассоциации журналистов Германии Netzwerk Recherche «Запечатанная устрица» из-за непрозрачности по отношению к СМИ и общественности.
- Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал онлайн-платформу SoundCloud по статье о публикации недостоверной информации и информации, призывающей к массовым беспорядкам.
Фото на обложке: Photoholgic / Unsplash
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