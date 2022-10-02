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Австралийские санкции, окончание моратория на взыскания, блокировка SoundCloud: главное для бизнеса 2 октября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Австралия вводит персональные санкции против 28 россиян, Владимир Путин дает разрешение правительству ограничивать муждународные перевозки, рестораторы надеются на восстановление рынка, журналисты награждают Tesla за отсутствие прозрачности в общении со СМИ, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнес-поле.

Австралийские санкции, окончание моратория на взыскания, блокировка SoundCloud: главное для бизнеса 2 октября
  • Австралия сообщила о новом пакете антироссийских санкций, включающий целевые финансовые санкции и запрет на въезд в отношении 28 россиян.
  • Президент РФ предоставил кабинету министров право ограничивать движение грузового транспорта из «недружественных» стран по территории РФ.
  • Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний: их доля выручки от деятельности в IT-сфере не должна быть менее 30%.
  • Со 2 октября мораторий на банкротства и взыскания в РФ больше не действует, кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.
  • В Ассоциации сетевых предприятий питания (АСПП) считают, что к рубежу 2022–2023 гг. спрос на ресторанное питание восстановится, хотя многим заведениям придется пересмотреть меню.
  • Концерн Tesla получил антипремию ассоциации журналистов Германии Netzwerk Recherche «Запечатанная устрица» из-за непрозрачности по отношению к СМИ и общественности.
  • Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал онлайн-платформу SoundCloud по статье о публикации недостоверной информации и информации, призывающей к массовым беспорядкам.

Фото на обложке: Photoholgic / Unsplash

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