Около 200 госуслуг переведут в цифровой формат к 2023 году

197 госуслуг, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, переведут в электронный формат к 2023 году. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

«У каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в “цифру”, но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги — это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», — приводит издание цитату Чернышенко.

Вице-премьер по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств добавил, что у Роспотребнадзора, Росреестра, Ростехнадзора и других органов наблюдается «динамика цифровой зрелости».

В цифровой формат планируется перевести 137 контрольно-надзорных функций, также к 2023 году более половины проверок будут проводиться дистанционно, уточнил Чернышенко. К 2030 году 95% госуслуг должны предоставляться онлайн.