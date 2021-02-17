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Около 200 госуслуг переведут в цифровой формат к 2023 году

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

197 госуслуг, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, переведут в электронный формат к 2023 году. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

Около 200 госуслуг переведут в цифровой формат к 2023 году

«У каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в “цифру”, но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги — это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», — приводит издание цитату Чернышенко.

Вице-премьер по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств добавил, что у Роспотребнадзора, Росреестра, Ростехнадзора и других органов наблюдается «динамика цифровой зрелости». 

В цифровой формат планируется перевести 137 контрольно-надзорных функций, также к 2023 году более половины проверок будут проводиться дистанционно, уточнил Чернышенко. К 2030 году 95% госуслуг должны предоставляться онлайн.

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