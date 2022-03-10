Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, сообщила пресс-служба кабмина. Запрет будет действовать до конца 2022 года.

Правительство определило более 200 видов товаров, вывоз которых из России запрещен