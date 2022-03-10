Правительство определило более 200 видов товаров, вывоз которых из России запрещен

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, сообщила пресс-служба кабмина. Запрет будет действовать до конца 2022 года.
Как пояснили в правительстве, эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.
В перечень включено:
- технологическое оборудование;
- телекоммуникационное оборудование;
- медицинское оборудование;
- транспортные средства;
- сельхозтехника;
- электрическая аппаратура.
Всего в перечне более 200 видов товаров, среди которых:
- железнодорожные вагоны и локомотивы;
- контейнеры;
- турбины;
- станки для обработки металла и камня;
- мониторы, проекторы, пульты и панели.
Вывоз этих товаров временно ограничен во все страны, кроме членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Для вывоза товаров в эти страны необходимо будет получить разрешение Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды.
Кроме того, правительство временно запретило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в недружественные государства, перечень которых был определен ранее. Уточняется, что это решение будет также действовать до конца 2022 года.
Фото на обложке: foras05 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банк России на полгода запретил бизнесу снимать более $5 тысяч в валюте
- 2 Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию
- 3 Ассоциация брокеров призвала возобновить торги на бирже
- 4 Антикризисная сессия для небольших команд — подробная инструкция и шаблоны
- 5 Палата представителей США одобрила указ Байдена об отказе от импорта российской нефти
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2022
13 марта 2022
15 марта 2022