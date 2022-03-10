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Правительство определило более 200 видов товаров, вывоз которых из России запрещен

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, сообщила пресс-служба кабмина. Запрет будет действовать до конца 2022 года.

Правительство определило более 200 видов товаров, вывоз которых из России запрещен

Как пояснили в правительстве, эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

В перечень включено:

  • технологическое оборудование;
  • телекоммуникационное оборудование;
  • медицинское оборудование;
  • транспортные средства;
  • сельхозтехника;
  • электрическая аппаратура.

Всего в перечне более 200 видов товаров, среди которых:

  • железнодорожные вагоны и локомотивы;
  • контейнеры;
  • турбины;
  • станки для обработки металла и камня;
  • мониторы, проекторы, пульты и панели.

Вывоз этих товаров временно ограничен во все страны, кроме членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Для вывоза товаров в эти страны необходимо будет получить разрешение Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды.

Кроме того, правительство временно запретило вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в недружественные государства, перечень которых был определен ранее. Уточняется, что это решение будет также действовать до конца 2022 года.

Фото на обложке: foras05 / Shutterstock

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