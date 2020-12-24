Superjob назвал наиболее востребованные профессии 2021 года

Портал Superjob.ru назвал топ позиций, которые будут наиболее востребованы у работодателей в 2021 году. В первую очередь, на рынке труда наблюдается острая нехватка медицинского персонала. Также будут нужны программисты, специалисты по информационной безопасности, e-commerce, e-learning и туризму. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Superjob.
Встречающиеся сегодня вакансии в сфере медицины — одни из наиболее высокооплачиваемых на рынке труда России. Например,
- врач-рентгенолог (Москва), от 250 тысяч рублей;
- врач онколог-химиотерапевт (Симферополь), от 200 тысяч рублей;
- врач-инфекционист (Москва), до 200 тысяч рублей;
- врач стоматолог-ортопед (Санкт-Петербург), до 200 тысяч рублей;
- главный врач (Томск), до 150 тысяч рублей.
Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до коронакризиса. Но сейчас, по мнению аналитиков, рынок труда в IT стал максимально соискательским. Ему также характерны наиболее высокие зарплаты по России.
- iOS разработчик (Москва), от 210 до 260 тысяч рублей;
- Android разработчик (Москва), от 200 до 250 тысяч рублей;
- инженер-программист С/С++ (Санкт-Петербург), от 80 тысяч рублей;
- специалист по информационной безопасности (Ижевск), до 80 тысяч рублей;
- главный специалист по информационной безопасности (Москва), до 72 тысяч рублей.
Отмечается, что e-commerce и e-learning значительно выросли благодаря пандемии. В новом году им будут нужны люди, чтобы удержать темпы роста.
- водитель-курьер в интернет-магазин (Москва), до 85 тысяч рублей;
- бухгалтер в интернет-магазин (Москва), 60 тысяч рублей;
- сборщик заказов интернет-магазина (Санкт-Петербург), от 55 тысяч рублей;
- интернет-маркетолог (Москва), от 100 тысяч рублей;
- digital-маркетолог (Санкт-Петербург), от 60 до 75 тысяч рублей;
- специалист по электронной коммерции (Москва), от 50 тысяч рублей.
Пандемия также ускорила развитие онлайн-обучения. В этой сфере появилось много новых вакансий.
- видеооператор (онлайн-курсов) (Санкт-Петербург), до 45 тысяч рублей;
- преподаватель онлайн школы программирования (Санкт-Петербург), до 30 тысяч рублей.
В сфере туризма потребуются специалисты, которые, в том числе помогут переориентировать клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления.
- менеджер по туризму (Санкт-Петербург), от 60 тысяч рублей;
- менеджер по туризму (Иркутск), от 30 тысяч рублей.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter