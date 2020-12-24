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Superjob назвал наиболее востребованные профессии 2021 года

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Портал Superjob.ru назвал топ позиций, которые будут наиболее востребованы у работодателей в 2021 году. В первую очередь, на рынке труда наблюдается острая нехватка медицинского персонала. Также будут нужны программисты, специалисты по информационной безопасности, e-commerce, e-learning и туризму. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Superjob.

Superjob назвал наиболее востребованные профессии 2021 года

Встречающиеся сегодня вакансии в сфере медицины — одни из наиболее высокооплачиваемых на рынке труда России. Например, 

Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до коронакризиса. Но сейчас, по мнению аналитиков, рынок труда в IT стал максимально соискательским. Ему также характерны наиболее высокие зарплаты по России.

Отмечается, что e-commerce и e-learning значительно выросли благодаря пандемии. В новом году им будут нужны люди, чтобы удержать темпы роста.

Пандемия также ускорила развитие онлайн-обучения. В этой сфере появилось много новых вакансий.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

В сфере туризма потребуются специалисты, которые, в том числе помогут переориентировать клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления.

Фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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