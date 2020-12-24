Superjob назвал наиболее востребованные профессии 2021 года

Портал Superjob.ru назвал топ позиций, которые будут наиболее востребованы у работодателей в 2021 году. В первую очередь, на рынке труда наблюдается острая нехватка медицинского персонала. Также будут нужны программисты, специалисты по информационной безопасности, e-commerce, e-learning и туризму. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Superjob.

Встречающиеся сегодня вакансии в сфере медицины — одни из наиболее высокооплачиваемых на рынке труда России. Например,

Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до коронакризиса. Но сейчас, по мнению аналитиков, рынок труда в IT стал максимально соискательским. Ему также характерны наиболее высокие зарплаты по России.

Отмечается, что e-commerce и e-learning значительно выросли благодаря пандемии. В новом году им будут нужны люди, чтобы удержать темпы роста.

Пандемия также ускорила развитие онлайн-обучения. В этой сфере появилось много новых вакансий.

видеооператор (онлайн-курсов) (Санкт-Петербург), до 45 тысяч рублей;

преподаватель онлайн школы программирования (Санкт-Петербург), до 30 тысяч рублей.

В сфере туризма потребуются специалисты, которые, в том числе помогут переориентировать клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления.

менеджер по туризму (Санкт-Петербург), от 60 тысяч рублей;

менеджер по туризму (Иркутск), от 30 тысяч рублей.