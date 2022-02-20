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В 2022 году россияне потратят на подарки к 8 марта и 23 февраля больше, чем в 2021 году

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Впереди два главных гендерных праздника России, и маркетплейс Ozon узнал у своих клиентов, сколько они планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта. На женский подарок большинство опрошенных планирует потратить от 2 до 4,5 тыс. рублей, на мужской — 1-2,5 тыс. рублей.

В 2022 году россияне потратят на подарки к 8 марта и 23 февраля больше, чем в 2021 году

Средняя сумма подарка на гендерные праздники, согласно опросу, составит в 2022 году около 3,5 тыс. рублей — это на 6,5% выше, чем в 2021 году. 

Если остановиться на планируемых тратах подробнее, то мы увидим, что на подарки к 23 февраля:

  • 40% опрошенных намерены потратить от 1 до 2,5 тыс.  рублей,
  • 17% не планируют расходовать больше тысячи,
  • 11% хотели бы сделать дорогой подарок — стоимостью свыше 5 тыс. рублей. 

На подарки к 8 марта:

  • 36% опрошенных собираются потратить от 2 до 4,5 тыс. рублей, что примерно вдвое больше указанной на 23 февраля,
  • 19% планируют дорогие подарки — от 5 тыс. рублей и выше,
  • 8% опрошенных ограничатся символическими подарками стоимостью до тысячи.

Относительно содержания подарка мужчины традиционно напоминают, что больше не хотят получать носки (они надоели половине опрошенных, и лишь 2% будут рады такому подарку), а вот рюкзаки, зонты, кошельки подойдут.

Спрос на эти товары увеличился в два и более раз. Лидируют, впрочем, все равно носки, как бы мужчины от них не открещивались. Именно наборы носков сформировали топ продаж в категории мужской одежды на Ozon за последнюю неделю.

Эксперты Ozon отмечают, что в этом феврале ярко проявился тренд на покупку подарков  по интересам. В период с 10 по 17 февраля в топ быстрорастущих категорий попали товары для бани (хит продаж — большой подарочный набор из 6 предметов в тубусе) и для рыбалки и охоты (эхолот, мощный бинокль, комплект раций и др.).

Каждая шестая россиянка в опросе точно знает, что она хочет получить в подарок и ее не устроит просто любой презент (для сравнения: каждый десятый мужчина будет рад любому сюрпризу).

Получить в подарок что-то по хозяйству (кухонные принадлежности, текстиль, техника для дома) не хотелось бы 21% респонденток. Не ждут дамы и сладостей и товаров для душа.

Среди наиболее желанных подарков – парфюм (28%), косметика (20%), гаджеты (18%), ювелирные украшения (16%) и, конечно, цветы. Треть опрошенных не мыслит 8 марта без них.

Эксперты Ozon ожидают пика шоппинга в ближайшую неделю, тогда можно будет точнее сформировать представление о спросе. Но уже сейчас видныопределенные тренды: в ювелирных изделиях за последнюю неделю больше всего вырос спрос на золотые цепочки и колье (+300% в сравнении с прошлым годом), а в бижутерии — на кольца и браслеты (рост в 11 раз).

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Фото на обложке: Edgar Soto / Unsplash

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