К 2022 потребовалось в два раза больше разработчиков, зарплаты выросли на четверть — Superjob

Сервис поиска работы Superjob выяснил, какие вакансии оказались наиболее востребованными к концу 2021 года в ИТ, e-commerce, digital-продвижении и туризме и каким специалистам больше всего платят. В лидерах снова информационные технологии.

За 2021 год число вакансий разработчиков программного обеспечения выросло на 90%, следует из результатов исследования Superjob.

При этом зарплаты всех ИТ-специалистов в среднем выросли почти на четверть — на 23,3% (без учета инфляции). Это рекорд за последние 14 лет.

Все так же велик спрос на высоквалифицированных опытных сотрудников, в первую очередь в сфере мобильной разработки и кибербезопасности — все из-за глобальной ускоренной цифровизации всех сфер, запущенной с началом пандемии.

Увеличился запрос и на опытных работников в e-commerce сфере и цифровом продвижении.

Начала оживать и индустрия туризма: число вакансий по сравнению с 2020 годом выросло вдвое.

Самой высокооплачиваемой работой Superjob называет Android-разработчиков (350 тыс. рублей в месяц). Также в топе специалисты по кибербезопасности (183 тыс. рублей) и руководящие должности (200 тыс. рублей).

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