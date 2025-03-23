В 2025 году в городах-миллионниках появится на треть меньше новых офисов
В консалтинговой компании CORE.XP спрогнозировали количество ввода новых офисных площадей в бизнес-центрах городов-миллионников в России в 2025 году. По версии аналитиков, к концу года появится около 28 тыс. кв. м новых офисов (преимущественно в Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже и Казани), что на 31% меньше 2024 года.
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Причины. На фоне экономической неопределенности застройщики и девелоперы в регионах предпочитают не запускать малорентабельные проекты, пишет «Коммерсант». Низкая стоимость аренды не оправдывает затраты на строительство. И лишь в Москве и Санкт-Петербурге динамика ввода офисных площадей в бизнес-центрах может сохраниться за счет высоких арендных ставок.
Ставки. По данным CORE.XP, средняя ставка в двух столицах в бизнес-центрах класса А в начале года держится на уровне 33 тыс. рублей за квадратный метр в год, в классе В — 25 тыс. рублей за кв. м в год. В городах-миллионниках этот показатель в офисах класса А — 16 тыс.
Прогноз. Игроки рынка также считают, что предпосылок для изменения тенденции нет. И в 2026 году объемы ввода новых офисных площадей премиального класса снизятся еще на 12%.
Это может быть полезно. В декабре 2024 года специально для «Русбейс» эксперт рынка рассказала, как найти хороший офис в условиях, когда из всех имеющихся коммерческих помещений под офисы сдаются в аренду только 5%.
Фото на обложке: Unsplash
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