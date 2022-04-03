Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения

Правительство России выделило 20 млрд рублей на предоставление льготных займов компаниям, которые занимаются разработкой «перспективных технологий» и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Текст распоряжения доступен на сайте правительства РФ. По словам главы кабинета министров, дополнительное финансирование поможет реализовать не менее 50 проектов «по широкому спектру отраслей».

«Главное — чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места», — сказал Мишустин на заседании правительства 31 марта.

Средства на предоставление льготных займов выделены из резервного фонда правительства, они будут направлены в Фонд развития промышленности