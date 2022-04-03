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Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Правительство России выделило 20 млрд рублей на предоставление льготных займов компаниям, которые занимаются разработкой «перспективных технологий» и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения

Текст распоряжения доступен на сайте правительства РФ. По словам главы кабинета министров, дополнительное финансирование поможет реализовать не менее 50 проектов «по широкому спектру отраслей».

«Главное — чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места», — сказал Мишустин на заседании правительства 31 марта.

Средства на предоставление льготных займов выделены из резервного фонда правительства, они будут направлены в Фонд развития промышленности

Фото: Ultraskrip / Shutterstock

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