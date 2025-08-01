21 млрд ₽: по оценке Яндекса, Yandex B2B Tech растет в 2 раза быстрее российского рынка корпоративных IT-решений

У Яндекса — мощный апдейт по бизнес-направлению. Yandex B2B Tech, отвечающий за корпоративные сервисы, раскрыл результаты за первое полугодие 2025 года. Доход — 21 млрд рублей, и это не просто рост на 53% год к году. Это сигнал, что IT для бизнеса — не фон, а основной вектор экспансии.

Облако стало тяжёлым

Облачная платформа Yandex Cloud заработала 12,8 млрд рублей за шесть месяцев. Это +46% по сравнению с прошлым годом. Более половины этих денег — от крупных клиентов. Рынок драйвят банки, розница и IT-компании.

Но настоящий буст даёт искусственный интеллект. AI-сервисы Cloud выросли в 2,6 раза, на них пришлось уже 8% всей выручки. Текстовая нейросеть YandexGPT используется 25 тысячами клиентов, графическая YandexART — семью тысячами. Сервис синтеза речи Yandex SpeechKit генерировал более 77 миллионов минут аудио — голос вендора звучит всё громче.

Безопасность — ещё один магнит. Каждый пятый корпоративный клиент подключает защитные сервисы. Особенно востребован Smart Web Security — система защиты сайтов и приложений от ботов и атак. Выручка от безопасности выросла почти вдвое.

Стратегия: AI + киберщит

Помимо роста продаж, платформа усиливает продуктовую линейку. В первой половине года Cloud обновил платформу AI Studio, где теперь можно собирать кастомных ИИ-агентов. Добавилась линейка генеративных моделей, включая YandexGPT пятого поколения и гигантскую Qwen3 на 235 миллиардов параметров. Бизнесу дают инструменты для дообучения под свои задачи.

В блоке безопасности — новая коллаборация с SolidSoft. Совместное предприятие разрабатывает корпоративный фаервол следующего уровня на базе технологий обеих компаний. Кроме того, нейросети теперь работают и в логах: Security Deck, YCDR, Smart Web Security используют ML для анализа событий, инцидентов и подозрительного трафика.

Офис на нейросетях

Виртуальный офис Яндекс 360 тоже не отстаёт. Его выручка выросла на 66%, до 8,2 млрд рублей. За полгода число клиентов достигло 160 тысяч компаний. Среди них — ритейлеры, производственники, айтишники. А среди пользователей — 93 миллиона человек в месяц, из них 7,2 миллиона платят.

Крупный бизнес подтянулся особенно активно. Число таких компаний выросло на 22%, а количество их внутренних пользователей — сразу на 50%. Самый бурный рост показал Телемост: плюс 54% к аудитории.

Цифровая среда становится умной

Главная фишка Яндекс 360 в 2025 году — встраивание нейросетей в повседневные рабочие процессы. Документы теперь помогают писать сами: встроенный YandexGPT редактирует тексты, исправляет ошибки, генерирует по заданию. В Мессенджере и Телемосте появилась автоконспекция встреч, а Нейрофильтр в Почте сам определяет, какие письма важны, и пересказывает их содержание.

Серьёзно прокачана безопасность. Админы теперь могут включать двухфакторную аутентификацию для отдельных групп, настраивать ролевой доступ и вести аудит-логи. Мессенджер научился работать в федеративном режиме: компании объединяются в группы, синхронизируют календари и контакт-листы, работают как единая цифровая команда.

Добавим к этому сертификацию по ISO/IEC 27001:2022, и картина вырисовывается чётко: это уже не просто виртуальный офис, а защищённая корпоративная среда с AI-помощниками.

Контекст

По оценке самого Яндекса, их B2B-сегмент растёт вдвое быстрее остального корпоративного IT-рынка. Флагманами остаются облачные решения и виртуальный офис, но стратегический разворот — на сторону интеграции AI и кибербезопасности. В 2025 году это уже не конкурентные преимущества, а базовые требования. На фоне спроса на автономные инфраструктуры Яндекс превращает свои B2B-продукты в экосистему, в которую бизнесу удобно встроиться — и сложно выйти.

Фото на обложке: BlackJack3D / Getty Imаges