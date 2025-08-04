$243 млн за иллюзию автопилота: Tesla впервые официально признана частично виновной в смертельном ДТП
Суд присяжных во Флориде обязал Tesla выплатить $243 млн по делу о смертельной аварии с участием автопилота. Машина врезалась в припаркованный автомобиль на скорости 80 км/ч: один человек погиб, второй получил серьёзные травмы. Суд посчитал: ответственность лежит не только на водителе, но и на технологии, которой слишком сильно доверяют.
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Автопилот под ударом
Согласно решению федерального суда США, Tesla придётся выплатить $243 млн семье погибшей и пострадавшему в ДТП, произошедшем во Флориде ещё в 2019 году. Тогда Model S на автопилоте пролетела перекрёсток на скорости 80 км/ч и врезалась в припаркованную машину. Один человек погиб, второй получил тяжёлые травмы.
По решению присяжных, Tesla несёт треть ответственности — как минимум за то, что позволила использовать свою систему помощи водителю на дорогах, где она не предназначена для работы.
Маркетинг сыграл злую шутку
Главный аргумент истцов: Tesla системно переоценивает возможности автопилота — в своих рекламных заявлениях и выступлениях Илона Маска.
Из-за этого люди верят, что система умеет больше, чем есть на самом деле. Водитель в тот вечер отвлёкся от дороги, уронил телефон и не отреагировал на ситуацию. И, как считает суд, виновата не только человеческая ошибка, но и технологическая самоуверенность бренда.
«Ложь Tesla превратила дороги в испытательные полигоны для своей принципиально несовершенной технологии», — прозвучало в зале суда.
Маск не согласен
В компании настаивают: вина целиком на водителе, который пренебрёг инструкциями. Но, по признанию самой Tesla, это решение суда — удар по всей индустрии, который может затормозить внедрение технологий, «спасающих жизни». По словам Илона Маска, апелляция уже готовится.
Роботакси под угрозой
Вердикт пришёл в крайне неудобный момент: именно сейчас Tesla запускает тесты роботакси в Техасе и анонсирует беспилотные Cybercab без руля и педалей. В условиях, когда система всё ещё требует «постоянной бдительности» со стороны водителя, история может сильно замедлить масштабирование.
Почему это важно
Хотя $243 млн — не катастрофа для компании с капитализацией $950 млрд, вердикт стал прецедентом: это первое федеральное дело, в котором Tesla проиграла по теме автопилота.
Федеральное — значит, серьёзно. В отличие от двух предыдущих дел на уровне штатов, где компания выиграла, и от множества споров, которые завершились досудебно.
Контекст
Более того, в прошлом году Нацуправление по безопасности дорожного движения США выявило «критический пробел» в архитектуре автопилота Tesla, способный привести к злоупотреблениям и авариям. Это подтверждается статистикой — 956 инцидентов за несколько лет.
На фоне отмены программ поддержки электрокаров в США и резкого спада продаж, автономное вождение должно было стать будущим Tesla. Но теперь перед этим будущим снова — суд.
Фото: Brandon Bell / Staff / Getty Images
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