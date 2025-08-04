$243 млн за иллюзию автопилота: Tesla впервые официально признана частично виновной в смертельном ДТП

Суд присяжных во Флориде обязал Tesla выплатить $243 млн по делу о смертельной аварии с участием автопилота. Машина врезалась в припаркованный автомобиль на скорости 80 км/ч: один человек погиб, второй получил серьёзные травмы. Суд посчитал: ответственность лежит не только на водителе, но и на технологии, которой слишком сильно доверяют.

Автопилот под ударом

Согласно решению федерального суда США, Tesla придётся выплатить $243 млн семье погибшей и пострадавшему в ДТП, произошедшем во Флориде ещё в 2019 году. Тогда Model S на автопилоте пролетела перекрёсток на скорости 80 км/ч и врезалась в припаркованную машину. Один человек погиб, второй получил тяжёлые травмы.

По решению присяжных, Tesla несёт треть ответственности — как минимум за то, что позволила использовать свою систему помощи водителю на дорогах, где она не предназначена для работы.

Маркетинг сыграл злую шутку

Главный аргумент истцов: Tesla системно переоценивает возможности автопилота — в своих рекламных заявлениях и выступлениях Илона Маска.

Из-за этого люди верят, что система умеет больше, чем есть на самом деле. Водитель в тот вечер отвлёкся от дороги, уронил телефон и не отреагировал на ситуацию. И, как считает суд, виновата не только человеческая ошибка, но и технологическая самоуверенность бренда.

«Ложь Tesla превратила дороги в испытательные полигоны для своей принципиально несовершенной технологии», — прозвучало в зале суда.

Маск не согласен

В компании настаивают: вина целиком на водителе, который пренебрёг инструкциями. Но, по признанию самой Tesla, это решение суда — удар по всей индустрии, который может затормозить внедрение технологий, «спасающих жизни». По словам Илона Маска, апелляция уже готовится.

Роботакси под угрозой

Вердикт пришёл в крайне неудобный момент: именно сейчас Tesla запускает тесты роботакси в Техасе и анонсирует беспилотные Cybercab без руля и педалей. В условиях, когда система всё ещё требует «постоянной бдительности» со стороны водителя, история может сильно замедлить масштабирование.

Почему это важно

Хотя $243 млн — не катастрофа для компании с капитализацией $950 млрд, вердикт стал прецедентом: это первое федеральное дело, в котором Tesla проиграла по теме автопилота.

Федеральное — значит, серьёзно. В отличие от двух предыдущих дел на уровне штатов, где компания выиграла, и от множества споров, которые завершились досудебно.

Контекст

Более того, в прошлом году Нацуправление по безопасности дорожного движения США выявило «критический пробел» в архитектуре автопилота Tesla, способный привести к злоупотреблениям и авариям. Это подтверждается статистикой — 956 инцидентов за несколько лет.

На фоне отмены программ поддержки электрокаров в США и резкого спада продаж, автономное вождение должно было стать будущим Tesla. Но теперь перед этим будущим снова — суд.

Фото: Brandon Bell / Staff / Getty Images