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Российский разработчик решений для онлайн-шопинга 24TTL привлек первые инвестиции в размере $1 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский разработчик решений для онлайн-шопинга 24TTL привлек первые инвестиции в размере $1 млн. Оценка компании достигла $10 млн. Недавно компания открыла офис в Амстердаме и планирует направить привлеченные средства в частности на расширение партнерских отношений с ритейлерами в Европе.

Российский разработчик решений для онлайн-шопинга 24TTL привлек первые инвестиции в размере $1 млн

О сделке RB рассказал основатель 24TTL Юрий Шишкин. Компания привлекла первые инвестиции в размере $1 млн. Инвестраунд был собран по модели ангельских венчурных инвестиций. Ключевым инвестором выступил основатель группы креативных агентств Possible Group Андрей Виноград.

24TTL планирует направить средства на развитие деятельности и расширение партнерских отношений с ритейлерами в Европе. В декабре текущего года компания открыла офис в Амстердаме.

«Наблюдая какими быстрыми темпами мы развиваемся в России, а также понимая, что наши сервисы конкурируют с ИТ-продуктами зарубежных коллег, мы приняли решение о расширении присутствия в мире, начиная с европейского рынка», – отметил основатель 24TTL Юрий Шишкин.

Шишкин добавил, что компания намерена увеличить долю присутствия на рынке онлайн-ритейла Европы в три раза в следующем году.

Решения, предлагаемые 24TTL, помогают крупным брендам нарастить присутствие в области продвижения своих продуктов, а также упрощают работу с контентом, на долю которого приходится значительная часть всего онлайн-трафика в области ритейла.

Услугами 24TTL в России пользуются Ozon, DNS, «СберМегаМаркет», «Эльдорадо» и другие. Клиентами компании также являются международные компании, в числе которых LG, Phillips, Microsoft, Sony.

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