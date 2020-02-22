Жителя Москвы за день оштрафовали 25 раз за картинки и песни во «ВКонтакте»

Житель Москвы за один день получил 25 штрафов (каждый в размере 1 тысячи рублей) за размещение во «ВКонтакте» нацистской символики и песен. Пользователь признал свою вину. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку судов Москвы.

Тушинский суд Москвы рассмотрел дела Завертяева В. В. (имя и отчество пользователя остаются неизвестными) 24 января. Завертяев получил за демонстрацию нацистской символики 22 штрафа, еще три — за распространение экстремистских материалов.

Пользователя оштрафовали за размещение во «ВКонтакте» рун «Одал» и «Альгиз», фотографии с символом «Черное солце», снимка с символикой танковой дивизии «Мертвая голова», флага и герба Третьего рейха.

Также Завертяев получил штрафы за песни «Красный террор» (группа «Коловрат»), «Иммигрант» («Банды Москвы») и «За новый рассвет» (группа «Доберман»), они включены в список экстремистских материалов.

Как отмечает «МБХ медиа», пользователь признал свою вину. Он сообщил, что скопировал картинки «для себя» и не преследовал каких-либо целей. Также, по словам Завертяева, он не знал, что размещенные песни входят в список экстремистских материалов, и уже удалил их.

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