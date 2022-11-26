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Кризис мировой экономики, смартфон от Маска, биотопливо из оливок: главное для бизнеса 26 ноября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Агентство Bloomberg пророчит мировой экономике спад до уровня кризисных 2008-2009 гг., вновь вступивший в должность президента Казахстана Токаев говорит о приоритете связей с РФ, антимонопольные страсти в США продолжаются (у финансовых властей есть план не дать Microsoft купить Activision Blizzard), Илон Маск заявляет, что выпустит собственный смартфон, если Twitter будут притеснять в магазинах приложений, а испанцы тестируют биотопливо из отходов оливкового производства.

RB продолжает следить за самыми увлекательными бизнес-новостями России и мира.

Кризис мировой экономики, смартфон от Маска, биотопливо из оливок: главное для бизнеса 26 ноября
  • В 2023 году рост глобальной экономики составит всего 1,2%. Это соответствует показателям периода финансового кризиса 2008-2009 годов (Bloomberg).
  • Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и заяввил, что внешняя политика страны будет фокусироваться на отношениях с РФ и КНР.
  • Создатели «Портала поставщиков» сообщили, что за шесть лет на сайте опубликовано более 857 тыс. котировочных сессий на 140,4 млрд рублей. Только с января по ноябрь 2022 года было размещено 191,6 тыс. мини-аукционов почти на 43 млрд рублей.
  • ЦБ РФ разъяснил, какие данные по страховому рынку останутся не подлежащими разглашению в 2023 году: это имена, бенефициары и контрагенты страховщиков.
  • В РФ с 1 января 2023 года проиндексируют утилизационный сбор на сельхозтехнику: он увеличится от 1,2 до 6,25 раза в зависимости от вида и возраста техники. 
  • Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заберет под свой контроль деятельность банков и микрокредитных организаций при сборе долгов с физлиц.
  • Илон Маск заявил о готовности создать свой собственный смартфон, если Twitter не будет присутствовать на площадках App Store и Google Play.
  • Федеральная торговая комиссия США собирается помешать Microsoft купить Activision Blizzard, подав антимонопольный иск (Politico).
  • Крупнейшие российские маркетплейсы выступили за расширение эксперимента по онлайн-торговле российским вином и готовы внести свои предложения по логистике.
  • Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые регулярные рейсы по маршрутам Владивосток – Бангкок и Владивосток – Пхукет. 
  • А в Испании самолеты переходят на биотопливо: более 200 авиасудов заправят топливом на основе отходов от оливкового производства.

Фото на обложке: Unsplash

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