Кризис мировой экономики, смартфон от Маска, биотопливо из оливок: главное для бизнеса 26 ноября

Агентство Bloomberg пророчит мировой экономике спад до уровня кризисных 2008-2009 гг., вновь вступивший в должность президента Казахстана Токаев говорит о приоритете связей с РФ, антимонопольные страсти в США продолжаются (у финансовых властей есть план не дать Microsoft купить Activision Blizzard), Илон Маск заявляет, что выпустит собственный смартфон, если Twitter будут притеснять в магазинах приложений, а испанцы тестируют биотопливо из отходов оливкового производства.
RB продолжает следить за самыми увлекательными бизнес-новостями России и мира.
- В 2023 году рост глобальной экономики составит всего 1,2%. Это соответствует показателям периода финансового кризиса 2008-2009 годов (Bloomberg).
- Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и заяввил, что внешняя политика страны будет фокусироваться на отношениях с РФ и КНР.
- Создатели «Портала поставщиков» сообщили, что за шесть лет на сайте опубликовано более 857 тыс. котировочных сессий на 140,4 млрд рублей. Только с января по ноябрь 2022 года было размещено 191,6 тыс. мини-аукционов почти на 43 млрд рублей.
- ЦБ РФ разъяснил, какие данные по страховому рынку останутся не подлежащими разглашению в 2023 году: это имена, бенефициары и контрагенты страховщиков.
- В РФ с 1 января 2023 года проиндексируют утилизационный сбор на сельхозтехнику: он увеличится от 1,2 до 6,25 раза в зависимости от вида и возраста техники.
- Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заберет под свой контроль деятельность банков и микрокредитных организаций при сборе долгов с физлиц.
- Илон Маск заявил о готовности создать свой собственный смартфон, если Twitter не будет присутствовать на площадках App Store и Google Play.
- Федеральная торговая комиссия США собирается помешать Microsoft купить Activision Blizzard, подав антимонопольный иск (Politico).
- Крупнейшие российские маркетплейсы выступили за расширение эксперимента по онлайн-торговле российским вином и готовы внести свои предложения по логистике.
- Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые регулярные рейсы по маршрутам Владивосток – Бангкок и Владивосток – Пхукет.
- А в Испании самолеты переходят на биотопливо: более 200 авиасудов заправят топливом на основе отходов от оливкового производства.
Фото на обложке: Unsplash
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