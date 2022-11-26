Агентство Bloomberg пророчит мировой экономике спад до уровня кризисных 2008-2009 гг., вновь вступивший в должность президента Казахстана Токаев говорит о приоритете связей с РФ, антимонопольные страсти в США продолжаются (у финансовых властей есть план не дать Microsoft купить Activision Blizzard), Илон Маск заявляет, что выпустит собственный смартфон, если Twitter будут притеснять в магазинах приложений, а испанцы тестируют биотопливо из отходов оливкового производства.

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Кризис мировой экономики, смартфон от Маска, биотопливо из оливок: главное для бизнеса 26 ноября