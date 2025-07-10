280 млн ₽ на казачий экшен: разработчики «Смуты» вместо DLC выпускают новый тайтл «Земский собор»

Что должно было быть DLC к «Смуте», выросло в отдельную игру — и не просто игру, а культурный проект. Новый тайтл «Земский собор» выходит 4 ноября 2025 года — и это не совпадение: релиз приурочен к Дню народного единства.

Без RPG, зато с экшеном: ставка на клиповое поколение

По сюжету игроки пройдут путь казака Кирши, соратника Юрия Милославского, уже после событий Смутного времени. В игру добавили новую боевку, сюжетные линии и даже систему мирного взаимодействия с NPC. Всё это — без RPG и «глубоких механик». Только экшен и внятный нарратив: разработчики решили, что клиповому поколению качать интеллект и харизму больше не нужно.

Тех, кто уже купил «Смуту», пустят в «Земский собор» бесплатно

Игрокам, купившим «Смуту» до релиза нового проекта, не придётся платить повторно. Остальные узнают цену позже. Это одновременно благодарность и способ удержать ядро аудитории. Ведь «Земский собор» — это не только контент, но и манифест новой игровой стратегии Cyberia Nova: меньше текста, больше действия, никакой раскачки, зато патриотичный хук с первых минут.

Смутные цифры: статистика продаж как элемент нарратива

Проект финансировался из доходов от «Смуты» и внешних инвестиций. Официально бюджет не раскрывается, но по данным «Коммерсанта» — около 280 млн рублей. Это почти вдвое меньше, чем на первую часть (500 млн), но с прицелом на более компактную и целевую игру.

В «Коммерсанте» сначала сообщили о 200 млн проданных копий «Смуты», но позже уточнили: речь шла о более 1 млн скачиваний с момента релиза. Для сравнения: The Witcher 3 продавался 10 лет, чтобы дойти до 50 млн копий; Red Dead Redemption 2 — на отметке в 64 млн; Minecraft и GTA V — за пределами 200+. Так что цифра в миллион — не мировой рекорд, но для российской студии без глобального маркетинга и с технически сырой первой частью — это очень громкий старт. Особенно если помнить, что речь идёт не об аркаде, а об историческом экшене на локальном движке и с локальной повесткой.

Что Cyberia Nova продаёт на самом деле

«Земский собор» — это не просто историческая игра. Это отлаженный медиапродукт под новую реальность, где игры становятся каналом культурного влияния. В США через Call of Duty продают «образ глобального миротворца». В Польше Ведьмак превратился в дипломатическую витрину. В Китае продвигают патриотизм через Honor of Kings и национальные гейм-наративы. А в Японии Nintendo давно экспортирует не просто геймплей, а целый культурный код. На этом фоне «Земский собор» — попытка встроить Россию в тот же диалог. Не на глобальном, а на локальном уровне, но механика та же.

Фото на обложке: скриншот из игры «Земский собор» / VK Видео