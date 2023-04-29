Минфин намерен привлечь средства в бюджет за счет сверхприбыли компаний, Microsoft опертивно ищет новых партнеров в игровой сфере, OpenAI обретает новых инвесторов, Россия радуется стопроцентному импортозамещению аллюминия, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства.

Новые инвестиции в OpenAI, проблемы российских фермеров, проекты Минфина: главное для бизнеса 29 апреля