Новые инвестиции в OpenAI, проблемы российских фермеров, проекты Минфина: главное для бизнеса 29 апреля

Екатерина Алипова
Минфин намерен привлечь средства в бюджет за счет сверхприбыли компаний, Microsoft опертивно ищет новых партнеров в игровой сфере, OpenAI обретает новых инвесторов, Россия радуется стопроцентному импортозамещению аллюминия, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере предпринимательства.
Новые инвестиции в OpenAI, проблемы российских фермеров, проекты Минфина: главное для бизнеса 29 апреляЕкатерина Алипова
- Кипр предложил Европе снизить зависимость от российского газа за счет энергоресурсов Восточного Средиземноморья: они могут покрыть 15% потребностей ЕС в ближайшие 25 лет.
- Из-за новых требований кабмина по утилизации навоза (наличие специальных площадок для хранения побочных продуктов животноводства, проведение лабораторных исследований, запрет на внесение отходов в почву) фермерские хозяйства под угрозой закрытия: например, в Новосибирской области из 585 ферм соответствуют закону только три.
- За I квартал 2023 года в российской банковской системе выявили фальшивых денежных знаков на 63% меньше, чем годом ранее: всего 3 тыс. подделок (в основном 5000 и 1000).
- В Италии спустя месяц после блокировки возобновил работу чат-бот ChatGPT (Reuters).
- Его разработчик OpenAI привлек $300 млн от новых инвесторов (помимо Microsoft) —Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global.
- В России полностью импортозамещено производство алюминиевых банок (Минпромторг).
- Модельер Том Форд ушел с поста креативного директора своего модного дома (WWD).
- Ветропарк «Родниковский» мощностью 71,25 МВт в Ставропольском крае достоит «Лукойл», поскольку итальянская Enel вышла из проекта.
- Минфин подготовил законопроект о разовом взносе 10% со сверхприбыли компаний, что может принести бюджету примерно 300 млрд руб.
- Компания-разработчик Brave больше не будет использовать Microsoft Bing Search в качестве поисковика по умолчанию в своем софте.
- Министры цифровизации G7 на встрече в Такасаки обсудят применение ИИ, сети 6G и безопасность подводных кабелей (NHK).
- Чистая прибыль энергетической компании «Т плюс» выросла в 2022 году до 20,9 млрд рублей, выручка составила 436,5 млрд рублей.
- Впервые за много лет менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров в 2023 году не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года — из-за «экстраординарных обстоятельств».
- Microsoft после срыва сделки с Activision Blizzard заключила 10-летнее соглашение с европейской облачной игровой платформой Nware.
- Крупнейшие американские нефтегазовые компании Exxon Mobil и Chevron по итогам первого квартала получили прибыль в размере $18 млрд: больше, чем в аналогичном квартале 2022 года, но меньше, чем в предыдущие два квартала.
- Минфин намерен скорректировать отозванный правительством из Госдумы законопроект об изменении налоговых сборов для работающих из-за рубежа россиян.
- Сегодня из Туапсе в Гагру вышел первый рейс туристического поезда "Сочи".
- Horizon Capital привлек в новый фонд $254 млн от международных инвесторов.
- Личная инвестиционная компания Rix Capital основателей разработчика игр Playrix братьев Дмитрия и Игоря Бухманов обоснуется в Лондоне (Bloomberg).
- Ученые из Мордовского госуниверситета разработали «легкий бетон» вдвое меньшего удельного веса, чем у традиционный.
- В РФ продажи новых гаджетов на порталах объявлений вроде «Авито» и «Юлы» выросли на 18% в первом квартале 2023 года (непосредственно от Apple — втрое).
- Самыми редкими профессиями в России стали создатель волос для 3D-персонажей и храмовый певчий («Зарплата.ру»).
Фото на обложке: Unsplash
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