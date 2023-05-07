Верховный суд взыскал с «2ГИС» расходы по делу о негативном отзыве

Верховный суд РФ не удовлетворил кассационную жалобу сервиса «2ГИС» с просьбой отменить взыскание трат по делу о негативном отзыве пользователя на корпорацию «Сибпром». Судебный орган постановил, что владелец сайта отвечает за распространение сведений об истце.
Как сообщает портал «Право.ру», в июле 2021 года на карте «2ГИС» пользователь с ником Vitaly Berezovsky оставил негативный отзыв о финансово-промышленной корпорации «Сибпром». В частности, автор комментария раскритиковал руководителя предприятия, деловые отношения и работу компании.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, истец требовал признать отзыв несоответствующим действительности и порочащим репутацию, обязать «2ГИС» удалить комментарий и взыскать с сервиса 15 756 рублей за составление нотариального протокола осмотра сайта и 6 тысяч рублей госпошлины.
Суд удовлетворил требования «Сибпрома». Организацию не убедили доводы «2ГИС» о том, что права истца нарушило другое лицо. По мнению ведомства, у владельца сайта была техническая возможность удалить комментарий.
Во время процесса судья предположил, что «2ГИС» встал на позицию автора отзыва, раз отказался удалить сведения в досудебном порядке.
Экономколлегия отменила акт кассации и оставила в силе акты нижестоящих инстанций. «2ГИС», который проходит ответчиком по делу о порочащих репутацию сведениях, должен компенсировать траты на нотариуса и госпошлину.
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