Первый в России: «2ГИС» получил поддержку Android Auto

«2ГИС» получил поддержку плафтормы Android Auto — первым из российских навигаторов. Компания закончила бета-тестирование, обновление для мобильного приложения уже доступно в Google Play.

Разработка приложения началась в апреле 2020 года после выхода бета-версии Android for Cars App Library от Google, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию RB.RU. «2ГИС» смог получить доступ к этим инструментам одним из первых в России и во время работы над навигатором помогал тестировать платформу для будущих разработчиков.

«После выхода бета-версии «2ГИС» на Android Auto в ноябре прошлого года мы получили разнообразный фидбэк от пользователей по всей стране. К открытому тестированию присоединились около 15 тысяч человек. Они ежедневно пользовались «2ГИС» на экранах авто и сообщали нам о каждом недочёте — обратная связь очень помогла доработать приложение», — подчеркнул менеджер продукта «2ГИС» Александр Сырков.

«2ГИС» на Android Auto позволяет искать адреса и компании на картах городов и поддерживает голосовой ввод. Основные действия теперь можно совершить в один клик — компания считает, что это поможет меньше отвлекаться от дороги Навигатор сможет озвучивать манёвры, показывать парковки рядом с конечным пунктом маршрута и пробки на дорогах.

Новые функции в навигаторе «2ГИС» будут появляться по мере обновления Android for Cars App Library, сообщает компания.

Версия приложения «2ГИС» с поддержкой Android Auto уже доступна в Google Play. Подключить смартфон к автомобилю можно с помощью USB-кабеля или WiFi. Сейчас Android Auto, по данным Google, поддерживает более 500 моделей автомобилей и магнитол.

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Фото: postmodernstudio / Depositphoto