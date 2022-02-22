«2ГИС» добавил в приложение сервис заправки автомобиля

«2ГИС» добавил в приложение сервис для заправки автомобиля. Пользователи навигатора смогут заправляться не выходя из машины и дистанционно оплачивать покупку топлива. По случаю запуска «2ГИС» вводит акцию со скидками от 5% до 10% на бензин.

Рассчитываться на АЗС можно привязав к приложению банковскую карту или использовав сервисы SberPay, Google Pay, Apple Pay, сообщили в пресс-службе «2ГИС».

В сервис интегрированы более 4 тысяч АЗС по всей России, в том числе сети Shell, «Опти», «ЕКА». Помимо дистанционной заправки авто и оплаты бензина, «Заправки» от «2ГИС» построят маршрут до ближайшей АЗС.

Функционал сервиса, фото: пресс-служба «2ГИС»

По словам продакт-менеджера транспортных интеграций «2ГИС» Льва Забудько, пользователи ищут заправочные станции в приложении более 2,2 млн раз в месяц.

Новый сервис работает на базе собственного SDK (набора средств разработки). Его можно будет интегрировать в сторонние приложения.

В партнерстве с Visa «2ГИС» объявил акцию по случаю запуска сервиса. С февраля по май 2022 года на к 100 литров бензина каждый месяц пользователь получит скидку от 5% до 10%. Скидка действует только при оплате картой Visa.

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