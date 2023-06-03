На фоне новостей из США растут ключевые биржевые индексы, руководства заводов ушедших с отечественного рынка западных компаний ищут способы вновь загрузить производственные мощности (а пока персонал простаивает), власти изучают возможность создать легкий механизм получения компенсаций за утечку персональных данных, а RB продолжает следить за интересными инфоповодами в сфере экономики и предпринимательства.

Рост биржевых индексов, простой экс-заводов IKEA и Komatsu, всплеск интереса к Турции: главное для бизнеса 3 июня