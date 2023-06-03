Рост биржевых индексов, простой экс-заводов IKEA и Komatsu, всплеск интереса к Турции: главное для бизнеса 3 июня

На фоне новостей из США растут ключевые биржевые индексы, руководства заводов ушедших с отечественного рынка западных компаний ищут способы вновь загрузить производственные мощности (а пока персонал простаивает), власти изучают возможность создать легкий механизм получения компенсаций за утечку персональных данных, а RB продолжает следить за интересными инфоповодами в сфере экономики и предпринимательства.
В России
- ЦБ РФ объявил, что в первом квартале 2023 года число квалифицированных инвесторов достигло 586 тыс. (+54% в годовом выражении и +5% — в квартальном).
- Российские власти рассматривают механизм компенсаций за утечки персональных данных без обращения в суд черед «Госуслуги» (заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер).
- Минсельхоз увеличит господдержку экспорта сельхозпродукции на 7 млрд рублей (с 51 млрд до 58 млрд) — в первую очередь, это бюджетное субсидирование затрат на транспортировку продукции аграриев.
- Водители такси с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки в соответствие с новым постановлением правительства РФ.
- Порт Тикси сделают международным для наращивания грузооборота. Допуск иностранных судов также поможет бороться с санкционным давлением.
- Председатель союза дачников напомнил, что несмотря на право СНТ с 25 апреля передавать недвижимость общего пользования третьим лицам, запускать на территориях автомойки и автосервисы запрещено.
- Власти Москвы намерены до 2029 года построить шесть дополнительных электродепое для обеспечения действующих и перспективных линий метро.
- Московские заказчики с января по май 2023 года включительно заключили на портале поставщиков 28,3 тыс. контрактов (на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года); объем сделок превысил 4 млрд рублей.
В мире
- Индонезия выразила желание увеличить объем импорта кофе в Россию, сообщила замглавы Минэкономики страны по вопросам продовольствия и АПК Индонезии Мусдалифах Махмуд.
- К концу недели индекс Dow Jones вырос на 700 пунктов (2%), Nasdaq и S & P 500 — на 1% на фоне роста фондовых индексов США после новостей о пересмотре потолка госдолга в сторону повышения.
- Экспортеры нефти из ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть до $70 за барр. 4 июня рассмотрят возможность сокращения добычи еще на 1 млн барр. в сутки (Reuters).
- После оглашения результатов президентских выборов в Турции спрос россиян на недвижимость в стране вырос на 20–50% за неделю.
В бизнесе
- Банк «Тинькофф» с понедельника, 5 июня 2023 года, вводит комиссию 1% за пополнение счета наличными долларами и евро в банкоматах и через кассово-инкассаторский центр.
- Акционеры бывшего завода «Фольксваген» в Калуге намерены в июне увеличить оплату простоя персонала до 2/3 средней заработной платы.
- Завод японской компании Komatsu в Ярославле приостановит выпуск экскаваторов, погрузчиков и самосвалов и сократит 300 человек.
- Порядка 50% персонала бывшего лесоперерабатывающего завода IKEA в Тихвине отправили в простой до сентября 2023 года с выплатой 2/3 от заработной платы.
- Голландские авторы «Love is…» отсудили у производителей и продавцов тульских пряников 150 тыс. рублей. Изначально Minikim Holland B.V требовали выплаты 500 тыс. рублей.
- Количество зарегистрированных пользователей видеохостинга Rutube с апреля 2022 года по апрель 2023 года выросло на 36% до 23 млн человек.
В зарубежном бизнесе
- Инвестиционный фонд T. Rowе Price резко снизил стоимость своей доли в дизайнерской платформе Canva на 67,6% после переоценки стоимости популярного приложения.
- Гендиректор компании Henkel, которая в мае продала свой бизнес в России за 54 млрд рублей, заявил, что у корпорации есть опцион по выкупу активов в течении 10 лет.
- Второй за последнюю неделю топ-менеджмент службы безопасности Twitter — Элла Ирвин — уходит в отставку.
- Каждая новая Tesla 3 доступна для покупки в США с полным федеральным налоговым кредитом в $7500.
- Швейцарская авиакомпания Swiss использует рекламу в приложении знакомств Tinder для поиска новых бортпроводников среди молодой аудитории соискателей: свайп рекламного объявления вправо открывает сайт с вакансиями авиакомпании.
- Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana для Windows в 2023 году. Корпорация сосредоточится на развитии полноценного помощника на основе AI Windows Copilot.
- Honor учреждает дочернюю компанию по производству микрочипов. Это происходит на фоне отказа конкурирующей Oppo от развития направления чипов.
- Компания-разработчик роботов-пиццамейкеров и доставщиков Zume прекращает существование. Поддерживаемый SoftBank’ом стартап нанял консультантов для распродажи активов.
Фото на обложке: Unsplash
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