$3 млрд и 19 инвесторов: названа самая крупная сделка фудтех-рынка в 2020 году

Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech за 2020 год. Самой крупной сделкой стало финансирование индонезийской компании Gojek. Она привлекла $3 млрд от 19 инвесторов. Об этом RB.ru рассказал представитель Fuel for Growth.
В раунде в том числе участвовали Tencent Holdings, JD.com, Facebook, Alphabet, Visa, Mitsubishi и PayPal.
Gojek — это разработчик мобильного приложения для доступа к таким услугам, как транспорт и логистика, заказ и доставка еды, цифровые платежи, покупки, новости и развлечения.
Прочие итоги развития фудтех-рынка в 2020 году:
- Сумма инвестиций в сфере фудтех выросла на $6,1 млрд в сравнении с 2019 годом — до $16,33 млрд. Всего было заключено 695 сделок.
- Доля инвестиций в фудтех выросла на 41% и составила 5,5% от общей суммы венчурных инвестиций в мире. В 2019 году этот показатель составлял 3,9%.
- Большая часть сделок в фудтех-секторе за 2020 год приходится на США (45%). 25% и 22% сделок совершено в Европе и в Азии соответственно. Около 8% сделок были заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.
- Наиболее популярными направлениями инвестиций являются проекты, связанные с созданием платформ электронной коммерции для заказа и доставки еды, а также разработкой новых продуктов питания на растительной основе — мясо, сыр, рыба и прочие.
«Сегмент [производства растительного мяса] показал наибольший относительный рост продаж в этом году, и потому привлек наибольшее внимание инвесторов», — отметил управляющий партнер Fuel for Growth Андрей Зюзин.
- В тройку лидеров по сумме привлеченных инвестиций также попал китайский разработчик онлайн-платформы по доставке продуктов Xingsheng Selected. Он привлек $1,8 млрд в рамках 3 сделок. На третьем месте расположилась индийская онлайн-платформа для доставки еды из ресторанов Zomato. Она закрыла 4 сделки на общую сумму $1,3 млрд.
Фото: Unsplash
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