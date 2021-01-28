Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech за 2020 год. Самой крупной сделкой стало финансирование индонезийской компании Gojek. Она привлекла $3 млрд от 19 инвесторов. Об этом RB.ru рассказал представитель Fuel for Growth.

$3 млрд и 19 инвесторов: названа самая крупная сделка фудтех-рынка в 2020 году