Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минимальный внешний долг РФ, проблемы карт «Мир» в Армении, рост трат на фитнес: главное для бизнеса 30 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Банк России заявляет о минимальном значении внешнего долга с 2007 года, в Армении большинство банков приостанавливает работу с картами российской платежной системы «Мир», россияне начинают готовиться к летнему сезону в фитнес-клубах, а RB продолжает следить за интересными новостями экономики и предпринимательства.

Минимальный внешний долг РФ, проблемы карт «Мир» в Армении, рост трат на фитнес: главное для бизнеса 30 марта
Присоединиться
  • Внешний долг России, согласно годовому отчету ЦБ РФ, составил $316,8 млрд — и это минимальное значение с 2007 года.
  • В большинстве банков Армении перестали работать карты «Мир» (РБК).
  • В первом квартале 2024 года онлайн-покупки составили 34% (против 56% годом ранее), при этом средний чек онлайн и офлайн практически сравнялся 1684 рубля и 1582 рубля соответственно («Русский стандарт»).
  • ЕС ограничил полеты через Европу турецкой Southwind Airlines по причине санкционных ограничений в отношении РФ (Turizmguncel).
  • В первом квартале 2024 года россияне увеличили траты на фитнес-клубы на 20% год к году, средний чек — на 6% («МТС Банк»).
  • МФК «Займер» планирует выйти на IPO в начале апреля.
  • Эксперты НАФИ выявили, что у 30% россиян низкий уровень финансовой грамотности.
  • Microsoft и OpenAI планируют создать дата-центр Stargate с суперкомпьютером на базе ИИ стоимостью $100 млрд (The Information).
  • Портал Exputer опубликовал фотографии предполагаемого нового релиза Microsoft — игровой консоли Xbox без дисковода, то есть работающей только с цифровыми версиями игр. 
Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоговая система Армении: рай для IT-стартапов
  2. 2 Зачем стартапам участвовать в конференциях в 2022 году: личный опыт
  3. 3 Организовываем переезд в Армению: как устроиться в стране
  4. 4 Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция
  5. 5 Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2024

Directum Awards

31 марта 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и Яндекс Бизнеса

31 марта 2024

Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

Все ВОЗМОЖНОСТИ