Минимальный внешний долг РФ, проблемы карт «Мир» в Армении, рост трат на фитнес: главное для бизнеса 30 марта

Екатерина Алипова
Банк России заявляет о минимальном значении внешнего долга с 2007 года, в Армении большинство банков приостанавливает работу с картами российской платежной системы «Мир», россияне начинают готовиться к летнему сезону в фитнес-клубах, а RB продолжает следить за интересными новостями экономики и предпринимательства.
Минимальный внешний долг РФ, проблемы карт «Мир» в Армении, рост трат на фитнес: главное для бизнеса 30 мартаПрисоединиться Екатерина Алипова
- Внешний долг России, согласно годовому отчету ЦБ РФ, составил $316,8 млрд — и это минимальное значение с 2007 года.
- В большинстве банков Армении перестали работать карты «Мир» (РБК).
- В первом квартале 2024 года онлайн-покупки составили 34% (против 56% годом ранее), при этом средний чек онлайн и офлайн практически сравнялся 1684 рубля и 1582 рубля соответственно («Русский стандарт»).
- ЕС ограничил полеты через Европу турецкой Southwind Airlines по причине санкционных ограничений в отношении РФ (Turizmguncel).
- В первом квартале 2024 года россияне увеличили траты на фитнес-клубы на 20% год к году, средний чек — на 6% («МТС Банк»).
- МФК «Займер» планирует выйти на IPO в начале апреля.
- Эксперты НАФИ выявили, что у 30% россиян низкий уровень финансовой грамотности.
- Microsoft и OpenAI планируют создать дата-центр Stargate с суперкомпьютером на базе ИИ стоимостью $100 млрд (The Information).
- Портал Exputer опубликовал фотографии предполагаемого нового релиза Microsoft — игровой консоли Xbox без дисковода, то есть работающей только с цифровыми версиями игр.
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