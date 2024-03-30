Банк России заявляет о минимальном значении внешнего долга с 2007 года, в Армении большинство банков приостанавливает работу с картами российской платежной системы «Мир», россияне начинают готовиться к летнему сезону в фитнес-клубах, а RB продолжает следить за интересными новостями экономики и предпринимательства.

Минимальный внешний долг РФ, проблемы карт «Мир» в Армении, рост трат на фитнес: главное для бизнеса 30 марта