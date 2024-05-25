В рейтинг Forbes «30 до 30» в РФ вошли основатели стартапов Halsa, Fluently и Twinby

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг наиболее успешных россиян «30 до 30». В него вошли основатели российских стартапов и молодые управленцы крупных корпораций, банков и экосистем.

В списке 10 номинаций — «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Социальные практики», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство», «Мода и дизайн», — и в каждой по 10 лидеров, успешных россиян, которые «получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне».

В блоке «Предприниматели» первые три места из топ-10 заняли основатели сервиса подбора витаминов Halsa Егише Варданян (27) и Артем Галихайдаров (30), основатели ИИ-тренера по английскому языку Fluently Станислав Беляев (27) и Юрий Ребрик (26) и соосновательница приложения для знакомств Twinby Вероника Яковлева (29).

Также в этой рубрике — основатели сервиса поиска работы Сareerspace, сооснователь и CEO платформы Lifetime Health, сооснователь онлайн-школы karpov.courses, основатель разработчика сервисов для геймеров ex corp, сооснователи стартапов Medframe и SalesDriver, основатель сервиса финансирования блогеров Fundmates и соосновательница сети фотостудий UU

Тройка лидеров в номинации «Финансы и инвестиции» — инвестиционный директор Skyeng Андрей Дубровский (30), руководитель направления венчурных проектов «Тинькофф» Темир Бараков (28) и основатели платежного сервиса Kem Kuwait Георгий Чичуа (23) и Михаил Арзуманов (27).

В десятку также вошли лидер направления развития кредитования малого бизнеса в «Росбанке», принципал фонда Yellow Rocks, директор по корпоративному развитию и связям с инвесторами ГК «Монополия», инвестиционный директор «ТилТех Капитал», глава отдела M&A группы «Астра», руководитель продукта краудинвестинговой платформы Brainbox.VC и руководитель контроллинга в МТС.

В блоке «Наука и технологии» отмечены представители таких компаний, как «Сбер», «Яндекс», МТС, «Медси» и ряда стартапов (Qdrant, Endometrics и др.). А рубрика управление представлена молодыми топ-менеджерами ЦИАНа, «Детского мира», «Ленты», «Авито» InDrive, Ultimate Education, «Атома», Osome и FMART от маркетплейса Flowwow.

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