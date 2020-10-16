В следующем году 31 декабря будет выходным днем

Последний день декабря станет выходным благодаря тому, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Власти решили перенести их на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2021 году следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — говорится в документе.

Напомним, как будут отдыхать россияне в 2021 году:

1-10 января,

21-23 февраля,

6-8 марта,

1-3 мая,

8-10 мая,

12-14 июня,

4-7 ноября.