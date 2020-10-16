В следующем году 31 декабря будет выходным днем
В 2021 году 31 декабря объявлено выходным днем. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Последний день декабря станет выходным благодаря тому, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Власти решили перенести их на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря.
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2021 году следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — говорится в документе.
Напомним, как будут отдыхать россияне в 2021 году:
- 1-10 января,
- 21-23 февраля,
- 6-8 марта,
- 1-3 мая,
- 8-10 мая,
- 12-14 июня,
- 4-7 ноября.
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