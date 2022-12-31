Финансовые итоги года и первый в истории миллиардер, потерявший $200 млрд: главное для бизнеса 31 декабря

Финансовые аналитики приступили к подведению различных итогов года (выявили среднюю цену на нефть, отследили, сколько потеряли мировые рынки ценных бумаг), бизнесмены следят за изменениями, которые ожидаются уже с января, а Bloomberg назвал первого в истории миллиардера, потерявшего более $200 млрд. RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями в России и в мире.
- Аналитики Financial Times утверждают, что в 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн (максимум с кризиса 2008 года).
- Лондонская биржа ICE подсчитала, что расчетная цена газа в Европе в 2022 году составила в среднем $1260,8 за тысячу кубометров.
- Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России, среди них — наличие независимой оценки рыночной стоимости активов, продажа активов с дисконтом не менее 50%, установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников), наличие рассрочки платежа на один-два года и др.
- Потребители природного газа из недружественных стран, отказавшиеся от новых условий по оплате в рублях, смогут отдать долги в валюте договора.
- С 1 января 2023 года истекает срок действия заключенного в 2012 году акционерного соглашения основных владельцев «Норникеля»: «Интерроса» (33,8%), «Русала» (27,8%) и Crispian (4,2% акций).
- В 2022 году снизился как объем, так и количество выданных в РФ ипотечных кредитов: объем составил 4 трлн 116,3 млрд рублей (на 18,6% меньше, чем в 2021 году), количество — 1,15 млн (минус 32,9%).
- ЦБ РФ в 2023 году ограничит выдачу кредитов сильно закредитованным клиентами: в банках процент необеспеченных потребкредитов ненадежным заемщикам не может быть выше 25% от всего объема, в микрофинансовых организациях — не больше 35%.
- С 2023 года в России вырастут минимальные розничные цены на игристое вино (с 7 января), крепкий алкоголь и сигареты (с 1 января).
- С 31 декабря 2022 года вступают в силу ограничения на использование WhatsApp на гаджетах с устаревшей операционной системой. Для корректной работы необходимы Android 4.1 и новее, iOS 12 и новее, KaiOS 2.5.0 и новее.
- Компания Fidelity, входившая в группу внешних инвесторов, которые помогли Илону Маску профинансировать поглощение Twitter за $44 млрд, сократила стоимость своей доли в Twitter на 56%.
- А сам Илон Маск, по подсчетам Bloomberg, стал первым в мире человеком, потерявшим около $200 млрд. В 2021 году у основателя Tesla было порядка $340 млрд, а сейчас его капитал составляет примерно $137 млрд после падения стоимости акций автоконцерна на 11%.
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