Финансовые аналитики приступили к подведению различных итогов года (выявили среднюю цену на нефть, отследили, сколько потеряли мировые рынки ценных бумаг), бизнесмены следят за изменениями, которые ожидаются уже с января, а Bloomberg назвал первого в истории миллиардера, потерявшего более $200 млрд. RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями в России и в мире.

Финансовые итоги года и первый в истории миллиардер, потерявший $200 млрд: главное для бизнеса 31 декабря