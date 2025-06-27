$32 млрд в OpenAI, $6,5 млрд в чипы. У SoftBank новый курс — заработать на сверхразуме

Генеральный директор SoftBank Group Масаеси Сон объявил о стратегическом курсе компании: за десятилетие стать ведущим поставщиком технологий для искусственного сверхразума (AGI), сообщает Reuters .

«Наша цель – стать ключевым игроком эпохи AGI», – заявил он на ежегодном собрании акционеров. В SoftBank рассчитывают повторить опыт гигантов вроде Microsoft, которые доминируют в своих нишах благодаря принципу «победитель забирает всё».

Крупные инвестиции в перспективные технологии. Для достижения этой цели конгломерат делает серьезные ставки. Он уже вложил $32 млрд в OpenAI (создателя ChatGPT) и ожидает скорого IPO разработчика. Приобрел компанию Ampere за $6,5 млрд для усиления позиций в производстве чипов. Успешно провел листинг Arm в 2023 году, получив $5 млрд и удвоив капитализацию бизнеса.

Исправление ошибок и новый виток роста. В 2019 году SoftBank допустила стратегическую ошибку, продав 5% акций Nvidia до бума искусственного интеллекта. После болезненного кризиса 2022 года, когда обесценились активы фонда Vision Fund, компания перегруппировалась и вновь вышла на тропу агрессивных инвестиций, делая ставку на технологии будущего.

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